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OnlyFans yıldızı otoyol köprüsüne çıkıp öyle bir şey yaptı ki!

16.05.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On binlerce takipçiye sahip bir OnlyFans modeli olan Billie Louise, sosyal medyasında bir otoyol köprüsünde durup göğüslerini gösterdiği bir video yayınladıktan sonra büyük tepki topladı. Zarar vermeye yönelik bir teşhir olarak değerlendirilirse genç kadın bu davranışı sebebiyle tutuklanabilir.

OnlyFans yıldızı otoyol köprüsüne çıkıp öyle bir şey yaptı ki!

27 yaşındaki Billie Louise, şehir otoyolu gibi görünen bir yerde bir köprüye çıkıp sürücülere göğüslerini gösterdiği bir videoyu "Bugün köprüde çok eğlendim ve tır şoförlerinin de bunu beğendiğini düşünüyorum." diyerek yayınladı. Genç kadın, büyük tepki toplayan paylaşımının ardından tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya.

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''UYGUNSUZ TEŞHİR''

Sosyal medya platformunda 14.900 takipçisi olan genç modelin, 12 saniyelik videoda sütyensiz bir şekilde güvenlik bariyerine atlayıp kameraya kısa bir bakış attıktan sonra üstünü kaldırıp ellerini havada salladığı görülüyor.

billou

Londra merkezli bir internet içerik abonelik hizmeti olan OnlyFans'ta şehvetli videolar yayınlayan kadın, paylaşımına çok sayıda yanıt aldı. Birçok kullanıcı bunu uygunsuz bir teşhir olarak nitelendirdi. Bir kullanıcı ise onu kendine ait bir hayat edinmeye davet etti.

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İKİ YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Billie'nin bu davranışı nedeniyle, zarar verme veya sıkıntı çıkarma niyetiyle uygunsuz teşhirden tutuklanıp başını belaya sokabilir ve bu suç için alacağı azami ceza iki yıl hapis olabilir.

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''ŞEYTANLAŞTIRILMAMALIYIM''

louise

Hayranlarına sosyal medyaya ara verdiğini söyleyen Louise, "Bunun için şeytanlaştırılmamalıyım. Kendilerini rahat hissediyorlarsa isteyen herkes denemeli. Zorlandığını hissetmenin bir anlamı yok." dedi.

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OnlyFans
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