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Sevgilisine tatilden fotoğraf yollayınca ihaneti ortaya çıktı! Gözlük camındaki detay ele verdi

29.12.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Angela’ ismiyle sosyal medyada paylaşım yapan bir kadın, sevgilisinin ihanetini anladığı anları takipçileriyle paylaştı. Sevgilisinin arkadaşlarıyla birlikte tatile gittiğini dile getiren Angela, göz camındaki yansımadan ihanete uğradığını anladı. Angela’nın paylaşımı kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Angela’nın Sherlock Holmes’u aratmayan detaycılığı sosyal medya kullanıcılardan takdir topladı.

Sevgilisine tatilden fotoğraf yollayınca ihaneti ortaya çıktı! Gözlük camındaki detay ele verdi

Angela isimli bir kadın sevgilisinin erkek arkadaşlarıyla beraber tatile gittiğini söyledi. Tatilde sürekli olarak mesajlaştıklarını dile getiren Angela, durumunda hiç şüphelenmediğini belirtti.Genç adam kano yaptığı anlarda çekilen bir fotoğrafını paylaşmasıyla işler bir anda değişti. Erkek arkadaşının attığı fotoğraftaki detay onu ele verdi.

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DETAYI HEMEN FARK ETTİ

gözlük

Erkek arkadaşının gözlük camında bir kadının yansımasını gören Angela ihanete uğradığını anladı. Erkek arkadaşıyla yüzleştikten sonra genç adam uzun bir süre inkar etmeyi seçti. Ardından ise durumu itiraf etti.

Fotoğraftaki yansımadan aldatıldığını öğrenen Angela, erkek arkadaşıyla bütün ilişkisini kesti. Yaşadığı ihanet deneyimini sosyal medya hesabından paylaşan Angela’nın videosu kısa sürede milyonlarca görüntülenme ve binlerce beğeni aldı.

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Aldatma
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