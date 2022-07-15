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Sevgilisinin kendisini aldattığını öğrendi! Cinsel yolla bulaşan hastalığı için tazminat istedi

15.07.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Issy Oakley isimli bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sevgilisinin kendisini aldattığını fark ettikten sonra hastaneye giden ve test yaptıran kadın cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalandığını fark etti. Sevgilisiyle ayrılan kadın hastalığını raporunu göndererek eski erkek arkadaşından tazminat istedi.

Sevgilisinin kendisini aldattığını öğrendi! Cinsel yolla bulaşan hastalığı için tazminat istedi

İngiltere’de yaşayan Issy Oakley isimli bir sosyal medya kullanıcısı cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon kaptığını fark ettikten sonra ayrıldığı sevgilisinden tazminat istediğini söyleyerek bir anda popüler olmayı başardı. Eski sevgilisiyle aralarında geöen konuşmalarının ekran görüntülerini paylaşan Oakley ilk mesajında, “Merhaba bana 100 sterlin gönder” ifadelerini kullandı. Eski sevgilisinin “Niye sana para göndereyim ki” mesajına ise Oakley, “Çünkü beni aldattın ve hastalığa yakalanmama neden oldu” dedi.

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HİÇ DÜŞÜNMEDEN PARAYI GÖNDERDİ

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Oakley’in cevabından sonra tazminat talebini olumlu bir şekilde karşılayan eski sevgilisi hesabına 100 sterlin gönderdiğine dair bir dekontu paylaştı.

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Eski sevgilisini Ex (Sarhoşken arama) şeklinde kaydeden Oakley’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Birçok sosyal medya kullanıcısı genç kadını davranışı karşısında tebrik etmeyi ihmal etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İngiltere Aldatma ihanet
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