Sevgilisinin kendisini aldattığını öğrendi! Cinsel yolla bulaşan hastalığı için tazminat istedi

İngiltere’de yaşayan Issy Oakley isimli bir sosyal medya kullanıcısı cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon kaptığını fark ettikten sonra ayrıldığı sevgilisinden tazminat istediğini söyleyerek bir anda popüler olmayı başardı. Eski sevgilisiyle aralarında geöen konuşmalarının ekran görüntülerini paylaşan Oakley ilk mesajında, “Merhaba bana 100 sterlin gönder” ifadelerini kullandı. Eski sevgilisinin “Niye sana para göndereyim ki” mesajına ise Oakley, “Çünkü beni aldattın ve hastalığa yakalanmama neden oldu” dedi.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN PARAYI GÖNDERDİ

Oakley’in cevabından sonra tazminat talebini olumlu bir şekilde karşılayan eski sevgilisi hesabına 100 sterlin gönderdiğine dair bir dekontu paylaştı.

Eski sevgilisini Ex (Sarhoşken arama) şeklinde kaydeden Oakley’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Birçok sosyal medya kullanıcısı genç kadını davranışı karşısında tebrik etmeyi ihmal etmedi.



