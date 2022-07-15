Sosyal medya fenomeni Kelly Kay aşka geldi! Sevgilisiyle dudak dudağa pozlarını paylaştı

2020 yılında Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi SuperBowl'a çıplak bir şekilde girmeye çalışarak güvenlik güçleri tarafından engellenen Kay, girişimi başarısız olsa da sosyal medyada ünlenmeyi başardı. Sosyal medyada yaklaşık 762 bin takipçisi bulunan Kay, son olarak Amerika futbolcusu sevgilisi Spencer Webb ile aşk dolu karelerini paylaştı.

“EN İYİ ARKADAŞIM”

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Kay, sevgilisiyle olan pozlarına, “En iyi arkadaşım, ikizim! Hiçbir şeyi seni sevdiğim kadar sevmedim. Sen benim her şeyimsin. Bana bir amaç verdin. Benim için sevilmenin, değer görmenin ve görülmenin nasıl bir şey olduğunu gösterdin. Çok büyük planlarımız var. Buradan nereye gideceğimi bilmiyorum ama beni güçlü tutmak için beni izleyeceğini biliyorum. Bebeğim seni çok seviyorum” notunu ekledi.

Kay’ın paylaşımı kısa sürede 78 bin beğenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcıları ikilinin aşk dolu karelerini yorum yağmuruna tuttu. İkilinin aralarındaki aşkın büyüsünden etkilenen sosyal medya kullanıcıları çifte mutluluklar dilemeyi ihmal etmedi.



