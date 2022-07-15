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  4. Sosyal medya fenomeni Kelly Kay aşka geldi! Sevgilisiyle dudak dudağa pozlarını paylaştı

Sosyal medya fenomeni Kelly Kay aşka geldi! Sevgilisiyle dudak dudağa pozlarını paylaştı

15.07.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılında SuperBowl’a çıplak bir şekilde girmeye çalışan Kelly Kay, kısa sürede sosyal medyada popüler olmayı başardı. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kay, sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelmeyi sürdürdü. Kay son olarak sevgilisi Spencer Webb ile dudak dudağa bir pozunu paylaştı ve adeta aşkını bir kez de sosyal medyadan ilan etti.

Sosyal medya fenomeni Kelly Kay aşka geldi! Sevgilisiyle dudak dudağa pozlarını paylaştı

2020 yılında Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi SuperBowl'a çıplak bir şekilde girmeye çalışarak güvenlik güçleri tarafından engellenen Kay, girişimi başarısız olsa da sosyal medyada ünlenmeyi başardı. Sosyal medyada yaklaşık 762 bin takipçisi bulunan Kay, son olarak Amerika futbolcusu sevgilisi Spencer Webb ile aşk dolu karelerini paylaştı.

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“EN İYİ ARKADAŞIM”

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Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Kay, sevgilisiyle olan pozlarına, “En iyi arkadaşım, ikizim! Hiçbir şeyi seni sevdiğim kadar sevmedim. Sen benim her şeyimsin. Bana bir amaç verdin. Benim için sevilmenin, değer görmenin ve görülmenin nasıl bir şey olduğunu gösterdin. Çok büyük planlarımız var. Buradan nereye gideceğimi bilmiyorum ama beni güçlü tutmak için beni izleyeceğini biliyorum. Bebeğim seni çok seviyorum” notunu ekledi.

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Kay’ın paylaşımı kısa sürede 78 bin beğenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcıları ikilinin aşk dolu karelerini yorum yağmuruna tuttu. İkilinin aralarındaki aşkın büyüsünden etkilenen sosyal medya kullanıcıları çifte mutluluklar dilemeyi ihmal etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kelly kay
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