Çok eşli bir evlilik sürdürüyorlar! Polyamorous sevgililer şimdi ikinci çocuklarını bekliyor

Geçtiğimiz yılın Haziran ayında sosyal medyada fenomen haline gelen üçlü ilk bebeklerini kucaklarına aldıklarını gösteren bir paylaşım yapmıştı. 32 yaşındaki Chacha doğum yaptığında ilişki içinde olduğu 34 yaşındaki Jimmy Silva ve 28 yaşındaki Summer Pelltier hemen yanıbaşında yer almıştı. Üçlü olarak yeni bir bebek yetiştirmenin kendilerine heyecan verdiğini ifade eden üçlü hastane yatağından bir selfie yayınlamıştı. Aradan geçen 1 yılın ardından üçlü sevenlerine yeni bir bebek müjdesi verdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Summer’ın hamileliğini sosyal medya hesaplarından paylaşan üçlü eğlenceli bir paylaşım yaptı. Jimmy ve Chacha’nın Summer’ı öptüğü bir paylaşım yapan üçlü gönderisine, “Hiç aynı anda 1'den fazla kişiyle öpüştün mü?” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından dikkat çeken gönderi üçlünün birbirlerine duydukları aşkı tebrik eden yorumların yanında eleştiri yağmurunu da tutuldu. Ailelerine yeni bir bebeğin katılacağını duyuran üçlüye sosyal medya kullanıcıların çocukların sağlıklı bir ortamda büyütülmediklerine yönelik olarak eleştirilerini iletti.



