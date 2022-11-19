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Sevgilisiyle gittiği mekanda başka bir kadının dudaklarına yapıştı!

19.11.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiktok'ta yayınlanan bir video izleyenleri şoke etti. Sevgilisiyle eğlenmek için bir mekana gittiği tahmin edilen bir adamın, bir bekarlığa veda partisine katıldığı anlaşılan genç bir kadını öptüğü ve sevgilisine yakalandığı dakikaları gösteren video kısa sürede viral olurken, sosyal medyayı ikiye böldü ve tartışma yarattı.

Sevgilisiyle gittiği mekanda başka bir kadının dudaklarına yapıştı!

TikTok'ta 1.2 milyondan fazla beğeni alan ve "Kural 1: Asla aldatma. Kural 2: Eğer bunu yapacaksan da, bunu sevgilin seninle aynı odadayken yapma." açıklamasıyla paylaşılan videoda, genç bir adamın kalabalığın içinde genç bir kadınla öpüştüğü görülüyordu. Ancak birden bir başka kadın öfkeyle yanlarına gelince, mekana birlikte geldiği kişinin öpüşmekte olduğu genç kadın olmadığı ortaya çıktı.

ÇIĞLIK ATTILAR

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Genç kadın bağırarak bir şeyler söyleyip uzaklaşırken, sevgilisi ise yalnızca mahcup bir şekilde arkasını dönüp öpüştüğü kadından uzaklaştı. Bir bekarlığa veda partisindeymiş gibi görünen genç kadın ise o sırada olup biteni kameraya alan arkadaşlarına dönüp elleriyle kazanmasının bir kayba dönüştüğünü ima eden hareketler yaptı. Kalabalık ekip olayın üzerine şaşkınlıkla çığlık atıp gülüyordu.

TEPKİ ÇEKTİ

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Amerika'da çekildiği anlaşılan klibe tepki gösteren TikTok kullanıcıları, olayla ilgili görüşlerini belirtmek için yorumlara akın etti. Birçok kullanıcı genç kadının olayın ardından arkadaşlarına dönüp gülmesine öfkelendiler ve bunun hiç de komik bir deneyim olmadığını açıkladılar. Bir grup ise bu olaydaki esas suçlunun genç adam olduğunu savundu çünkü bir sevgilisi olan oydu. Bir kullanıcı ise, genç adamın sevgilisinin ardından bir adım bile gitmemiş olmasına dikkat çekti.

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Aldatma abd

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