Brezilyalı model, erkek arkadaşının kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını itiraf etti! “Göğüs estetiği sayesinde olanları unuttum”

Brezilyalı model ve dansçı Maya Dhurval, eski sevgilisi tarafından aldatıldıktan özgüven sorunuyla mücadele etmek zorunda kaldığını söyledi. Londra’da yaşayan 33 yaşındaki model, ilişkileri boyunca iki bebeğini kaybettiğini ve sevgilisinin yakın arkadaşıyla defalarca kendisini aldattığını itiraf etti. Ayrılığın sonrasında ağır bir depresyonla başbaşa kalan Dhurval, kendisini sevmeye başladığında ise bir anda eskisinden daha mutlu olduğunu hissettiğini anlattı. Brezilyalı model,kendisiyle benzer durumları yaşayan kadınlar için hikayesinin ilham verici olmasını istediğini dile getirdi.

“SORUNUN BEN DE OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM”

Aldatmasının sonrasında kendisini kötü hissettiğini ve hatayı kendisinde bulduğunu söyleyen Dhurval, “İhanet yüzünden kusurun bende olduğunu düşündüm, kendimi çirkin hissettim ve istenmediğimi düşündüm. Kendim için bir şeyler yapmaya karar vererek estetik ameliyat oldu. Göğüs estetiği sayesinde olanları unuttum. Silikonlar öz sevgimi ve özgüvenimi keşfetmemi sağladı. Siz de kendinize iyi gelen bir yol bularak kendinizi keşfedin” dedi.



