Sevgilisiyle tatil yapan Demet Özdemir bikinili pozlarıyla olay oldu

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı bikinili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde alan oyuncu, mavi bikinisiyle verdiği pozu Instagram sayfasında paylaştı. Demet Özdemir hızını alamayınca üst üste cesur pozlarını paylaştı.

"Yaz geldi" notuyla paylaşım yapan Özdemir hayranlarını mest etti. Özdemir'in "Burnum kızardıysa yaz gelmiştir" notunu eklediği paylaşımı kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Havuzun ortasında deniz yatağında da sere serpe poz veren ünlü oyuncu sosyal medyanın gündemine oturdu.



