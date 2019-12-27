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  4. Sevilen diziler yılbaşı tatiline çıkıyor! Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Sevilen diziler yılbaşı tatiline çıkıyor! Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 27.12.2019 01:45 | Son Güncelleme

Yılbaşı haftasında sevilen diziler ekrana ara veriyor. Yeni bölümleri merakla beklenen iddialı yapımlar, 2020'in ilk haftasında ekranlarda olmayacak. İşte yılbaşı haftası yeni bölümleri yayınlanmayacak olan diziler.

Sevilen diziler yılbaşı tatiline çıkıyor! Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Ekranların iddialı dizileri, yılbaşı haftasında bir haftalık tatile giriyor. Yeni yılla birlikte kanalların reklam anlaşmalarının düzenlendiği Ocak'ın ilk haftasında sevilen diziler tekrar bölümleriyle ekranda olacak. 31 Aralık Salı günü tatile girecek olan dizilerin yeni bölümleri 5 Ocak 2020’den itibaren yayınlanmaya başlayacak.

YILBAŞI HAFTASI HANGİ DİZİLER YAYINLANMAYACAK?

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, Fox TV'deki Mucize Doktor ve Kadın, Kanal D'de Hekimoğlu, Azize ve Afili Aşk, Star TV'de Çocuk, ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman, Bir Zamanlar Çukurova ve Hercai ile TV8'in yeni dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, yılbaşı haftasında ara verecek. Sevilen diziler, bir haftalık aranın ardından yeni bölümleriyle ekranda olacak.


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