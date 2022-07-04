Sevilen influencer Şeyda Erdoğan'ın beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafındaki elbiseye alternatif öneriler

Şık tarzıyla sosyal medyayı âdeta sallayan Şeyda Erdoğan'ın elbisesi, son zamanların en çok konuşulan moda trendlerinden biri hâline geldi. Uzun kollu mini boy elbiseyi çok şık taşıyan ünlü isim, birçok seveninin radarına girdi. Siz de girdiğiniz ortamlarda şıklığınızı zirveye taşıyacak bir model arıyorsanız işte karşınızda Erdoğan'ın elbisesine alternatif olacak öneriler.

1. Göz kamaştıran bir tarz arayanlara: Koton Vatkalı Elbise

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Koton Vatkalı Elbise, göz kamaştıran tasarımıyla stilinize çok şık bir dokunuş yapar. Kadife kumaşının üzerini süsleyen pırıl pırıl sim detayları, girdiğiniz ortamdaki tüm bakışları üzerinize çeker. Vatkalı modeli sayesinde çok daha formda görünmenize imkân tanır. Elbisenin mini asimetrik etek kesimi, etkileyici duruşunuzu zirveye taşır. Esnek ve yumuşak kumaşı sayesinde gün boyu üstün konfor vadeder. Elbise davet, yemek, parti ve kokteyl gibi etkinlerin vazgeçilmez bir parçası olur. Siz de elbiseyi siyah çizme ya da kırmızı stiletto ile kombinleyerek giyebilirsiniz.

2. Kusursuz bir tarza imzanızı atmak için: Lovebox Uzun Kollu Siyah Elbise

Lovebox Uzun Kollu Siyah Elbise, çok daha havalı bir stil vadeder. Kare yakalı modeline eşlik eden göğüs dekoltesi, sizi her zamankinden daha çekici gösterir. Kaplarından başlayarak aşağıya doğru uzanan çizgi detayları, tarzınıza hareket kazandırır. Eteğinin ucunda yer alan pileli kumaş ayrıntısı ise elbisenin tasarımına dikkat çekici bir dokunuş yapar. Uzun kollu ve mini kesim modeliyle modern bir görünüm sunar. Elbisenin esnek dokusu, gün boyu özgür bir şekilde hareket etmenize olanak tanır. Dilerseniz elbiseyi gold renkli aksesuarlar ve yine gold detaylı ayakkabı ve çanta ile tamamlayarak davetlerin gözde kadını olabilirsiniz.

3. Nefes kesen çekiciliğin sırrı: Jane's Dantel Detay Kuşaklı Elbise

Jane's Dantel Detay Kuşaklı Elbise, etkileyici tasarımını dantel motifleriyle zenginleştirir. V şeklindeki göğüs dekoltesi ve mini kesimi sayesinde çekici tavrınızı zirveye taşır. Uzun kollu modeline çarpıcı bir dokunuş yapan tek omzundaki ince askılarıyla tasarımına sıra dışı bir görünüm kazandırır. Göğüs ve etek uçlarının sınırlarını süsleyen dantel detayları, çok daha alımlı görünmenizi sağlar. Yumuşak kumaşı teninize narin dokunuşlar yaparak huzurlu bir ayrıcalık sunar. Akşam yemeği, davet, parti ve özel günlerin kurtarıcı olacak elbiseyi kırmızı stiletto ile giyerek şık tarzınızı taçlandırabilirsiniz.

4. Girdiğiniz ortamlarda unutulmaz bir iz bırakın: Tknfashion Uzun Kollu Mini Elbise

Tknfashion Uzun Kollu Mini Elbise, baş döndüren bir güzelliğin kapılarını aralar. Kurvaze yakasına eşlik eden V şeklindeki derin dekoltesiyle her zamankinden çok daha çekici bir duruş yakalamanızı sağlar. Esnek kadife kumaşıyla bedeninizi muhteşem bir uyumla sararak rahat etmenize yardım eder. Elbisenin mini kesimi, bacaklarınızı çok daha uzun göstererek stilinize etkileyici bir yorum getirir. Uzun kollu modeliyle sizi, hayranlık yaratan bir tarza ulaşır. Kaliteli kumaşı sayesinde gün boyu rahat hissettirir. Elbiseyi gümüş renkli takılarla tamamlayarak göz kamaştıran bir güzelliğe ulaşabilirsiniz.

5. Sıradanlığı bir çırpıda yıkan tasarım: XHAN Mini Elbise

XHAN Mini Elbise, hayranlık uyandıran tasarımı sayesinde moda dünyasına yepyeni bir soluk getirir. Dar kalıplı modeliyle bedeninizi mükemmel bir şekilde sararak hatlarınızın eşsiz güzelliğini ortaya çıkarır. Büzgü detaylı kumaşıyla şık tavrınızı etkileyici bir şekilde yorumlar. Mini kesimine eşlik eden iki yanından sarkan ipleri, çekici tavrınıza sıra dışı bir dokunuş yapar. Yumuşak ve esnek kumaşı sayesinde gün boyu rahat hissettirir. Siz de iş yemeği ve özel davetlerin yıldızı olmak istiyorsanız zarif elbise ile muhteşem kombinlere imza atabilirsiniz.

6. Çok daha zarif bir tarzın simgesi: Carmen Balon Kollu Kuşaklı Kısa Elbise

Şeyda Erdoğan'ın elbisesine alternatif olabilecek Carmen Balon Kollu Kuşaklı Kısa Elbise, şık tasarımı sayesinde tarzınızı zirveye taşır. Dar kalıplı saten kumaşıyla vücudunuzu kusursuz bir uyumla sarar. Böylece hatlarınızın eşsiz güzelliğini vurgular. V şeklindeki minik dekolteyi süsleyen kurdele detayı ve balon kol modeli, stilinize havalı bir görünüm kazandırır. Dizlerinizin hemen üzerinde sonlanan mini etek kesimi, sizi her zamankinden çok daha iddialı gösterir. Yüksek kalitedeki kumaşı sayesinde gün boyu konfor vadeder. Elbiseyi fuşya tonlarındaki ayakkabı ve clutch çanta ile kombinleyerek girdiğiniz ortamların en zarif ve şık kadını olabilirsiniz.

7. Üstün konfor ve göz alıcı şıklık bir arada: Merry See Siyah Mini Elbise

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Kusursuz şıklığı bedeninize taşıyan Merry See Siyah Mini Elbise, gören herkesi kendisine hayran bırakır. Tek omzunuzu açıkta bırakan asimetrik formdaki yakası, sizi çok daha havalı bir tarza davet eder. Etek kısmında bulunan büzgü efektleri ise elbisenin tasarımını hareketlendirir. Bodycon kesimiyle hatlarınızı ön plana çıkaran elbise, mini modeliyle bacak boyunuzu daha uzun göstererek çekiciliğinizi zirveye taşır. Kaliteli kumaşı sayesinde gün boyu rahat hareket etmenizi sağlar. Hem günlük olarak hem davetlerde giyebileceğiniz zarif elbiseye göz atmadan alışverişinizi tamamlamayın deriz.

8. Şık davetlerin vazgeçilmez parçası: Secret Passion Lingerie Asimetrik Kesim Mini Elbise

Secret Passion Lingerie Asimetrik Kesim Mini Elbise, kusursuz güzelliğinize yaptığı zarif dokunuşlarla gönülleri fetheder. Kruvaze yaka tasarımını zenginleştiren derin dekoltesiyle size çok daha çekici bir duruş kazandırır. Esnek krep kumaşıyla bedeninizi sararak hatlarınızı ön plana çıkarır. Elbisenin asimetrik kesimi ve büzgü efektleri ise stilinize modern bir yorum getirir. Esnek ve yumuşak kumaşı sayesinde üzerinizdeki her anı üstün bir konfor ile taçlandırır. Bulunduğunuz her ortamda dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlayacak şık modele elbise dolabınızda yer açmaya ne dersiniz?