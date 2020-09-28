Sevilen oyunlar aylar sonra yine sahnede!

Ataşehir’de yıllardır kültür, sanat ve eğlencenin merkezi haline gelen DasDas, sonbaharda sanatseverlerin tiyatro özlemine son verecek. DasDas Sahne pandemi döneminde özlenen kapalı gişe oyunlarıyla Ekim ayında kapılarını yeni tiyatro sezonu için açıyor.

Sosyal mesafe kuralları ve önlemler gözetilerek hazırlanan oturma düzeniyle yeniden seyircisiyle buluşacak DasDas Sahne, Ekim programında geçtiğimiz sezonlarda ilgiyle takip edilen oyunlarının yanı sıra konuk oyunlara da ev sahipliği yapacak.

Prömiyerini yaptığı günden bu yana kapalı gişe oynanan, Şener Şen’i yeniden sahnelerle buluşturan ‘Anadolu Efes katkılarıyla: Zengin Mufağı’ oyunu 1 ve 2 Ekim’de DasDas Sahne’de tiyatroseverlerin karşısında olacak. 9 Ekim’de DasDas prodüksiyonu oyunlarından ‘Anadolu Efes katkılarıyla: Westend / Batının Sonu’ sahnelenecek. 14 ve 30 Ekim’de ise DasDas’a Craft Tiyatro’nun bünyesindeki Bergüzar Korel’in tek kişilik oyunu ‘Kızlar ve Oğlanlar’ konuk olacak. Binnur Kaya, Güven Kıraç, Levent Ülgen ve Tilbe Saran gibi usta isimlerden oluşan kadrosuyla ‘Vahşet Tanrısı’ hem 15 Ekim’de hem de 29 Ekim’de DasDas’ta seyirciyle buluşacak. 16 Ekim’de ise DasDas’ın klasikleşen oyunu ‘Joseph K.’ sahnede olacak.