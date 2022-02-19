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Sevim Emre açıkladı! 'Bundan böyle Orhan Gencebay hiç kimseye röportaj vermeyecek'

19.02.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orhan Gencebay ile Gülşen'in karşı karşıya getirilmesinin ardından Sevim Emre, Orhan Gencebay'ın bundan böyle röportaj vermeme kararı aldığını belirtti.

Sevim Emre açıkladı! 'Bundan böyle Orhan Gencebay hiç kimseye röportaj vermeyecek'

Orhan Gencebay verdiği bir röportajda "Kıyafet seçimi edeple ilgili bir durum" demişti.Cahide de sahne alan Gülşen konserinde Sezen Aksu ile özdeşleşen, sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan'a, müziği Arto Tunçboyacıyan'a, düzenlemesi Onno Tunç'a ait 'Namus' adlı şarkıyı seslendirmişti.

"NAMUSLU GÖRÜNMEK KİMLERE KALMIŞ"

Gülşen şarkıyı seslendirmeden önce; isim vermeden "Ülkemizin şarkısı olabilir bu şarkı. Gerçekten ülkemizin şarkısı bu şarkı, ilan ediyorum... Namuslu görünmek kimlere kalmış" demiş ve bu sözler sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Sık sık giydiği transparan kostümlerle gündeme gelen Gülşen, kısa bir süre önce manifesto şeklinde uzun bir açıklama yaparak "Bu benim hayatım, benim seçimim" demişti.

Orhan Gencebay'ın Gülşen'le karşı karşıya getirilmesinde sanatçının eşi Sevim Emre isim vermeden sosyal medyadan sert tepki gösterdi.

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Sevim Emre, yaptığı paylaşımda; "Orhan Gencebay'a dil uzatan, her söylediği sözü çarpıtan, insanlık yoksunu zavallılara gelsin! Köpekler ulur Atlar yürür " notunu düştü.

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Magazinsortie.com 'dan Olcay Ünal Sert'e konuşan Sevim Emre; "Ben sanatçı Gülşen hanıma ithafa söylemedim o lafı. Basında Orhan Bey'le düzgün röportaj yapan arkadaşlara söylediği sözlerin içinden alınarak kendilerince yorumlamalarına sinirlendim. Bana ne, Gülşen Hanım ne giyerse giysin beni ne ilgilendirir ki. Ben Orhan Bey'e laf edenlere söyledim. Basın ahlakı Orhan Gencebay'ın 25 sene önce Hülya Avşar'a yaptığı bir espriyi kullanmak mıdır? Bunlara inanamıyorum.

"BAŞKA ORHAN GENCEBAY YOK"

Karşılarında ki koskoca bir Orhan Gencebay, başka da Orhan Gencebay yok! Nesli tükendi. Ayıptır, bir saygı olsun yahu. Bundan sonra Orhan Gencebay hiç kimseye röportaj vermeyecek. Böyle bir karar aldık. Bundan böyle kendileri uydursunlar, ne yazıyorlarsa yazsınlar. Ayıptır, biz ekmeğe saygı duyuyoruz. Burada saygın olan basın mensubu arkadaşları tenzih ediyorum. Ama bazıları var ki kusura bakmayın, son derece kötülük içerisinde yaşıyorlar. Kendi tarafında olmayanları birkaç tane sütü bozuk dışlıyor, ne hakları var. Biz kimsenin sayfasına girip eleştiriyor muyuz, ne ayıp şeyler. Hep kötülükle besleniyorlar. Neden güzelliklerden bahsetmiyorlar. Yaşanacak ne kadar güzel şeyler var, ne güzellikler var. Bazı insanlar insan olarak doğuyorlar ama insan olarak kalamıyorlar. Benim tavsiyem insan olarak kalsınlar. Üç günlük dünya, kimse kazık çakmıyor, geliyoruz, gidiyoruz, kiralık dünya. Ama arkamızda hoş bir seda kalsın. Sevgiler gönderiyorum size" dedi.

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Orhan Gencebay
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