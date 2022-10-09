Sevim Emre filtre yapınca Arda Turan makyajlı gibi oldu! Aynur Aydın kendini tutamadı

Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre sık sık sosyal medyada yaptığı filtrelerle dikkat çekiyor. Son olarak Arda Turan ile fotoğraf çeken Sevim Emre filtre olayını abarttı. Arda Turan'ın filtre yüzünden gözünün üstünde mor far olması dalga konusu oldu.

Sevim Emre 2. Sayfa'da bu durum paylaşılınca kızdı ve "Herkes yapıyor 18 yaşındaki kızlar da yapıyor benim bu paylaştığım resimde yok bence filtreyle militreyle uğraşmayın çünkü haber niteliği yok ne güzel bir resim sevgili Arda ve Sevim ablası beni bu ilgilendiriyor güzel bir anı sevgiler" yazdı.

Şarkıcı Aynur Aydın ise fotoğrafın altına "Harika bir olay" yazdı.



