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  4. Sevişme sahneleriyle dikkat çekmişti! Kuş Uçuşu dizisine 3 yeni oyuncu dahil oldu

Sevişme sahneleriyle dikkat çekmişti! Kuş Uçuşu dizisine 3 yeni oyuncu dahil oldu

19.11.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur sahneleriyle adından söz ettiren ve kısa sürede hayran kitlesine ulaşan Kuş Uçuşu dizisine 3 konuk oyuncu birden dahil oldu.

Sevişme sahneleriyle dikkat çekmişti! Kuş Uçuşu dizisine 3 yeni oyuncu dahil oldu

Netflix'te yayınlanan “Kuş Uçuşu” dizisinin bu hafta planlanan çekimleri haftaya ertelendi. Televizyon dünyasındaki kuşak çatışmasını etkileyici bir dille anlatılan Ay Yapım imzalı dizide yine başrollerde Birce Akalay, İbrahim Çelikkol, Miray Daner, İrem Sak ve Defne Kayalar buluşuyor. Dizinin yeni sezonuna 3 oyuncu birden dahil oldu.

USTA İSİMLER DAHİL OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu’nun oturacağı dizinin geçen pazar okuma provası yapılmıştı. Bu hafta ise sete çıkılması planlanıyordu. Ancak hazırlıkları devam eden dizinin çekimleri haftaya kaldı. Bu arada diziye 3 flaş isim konuk olacak. Bu isimler arasında Tilbe Saran var. Usta oyuncu dizide duayen gazeteci “Zerrin” rolüne hayat verecek.
Kuş Uçuşu’na ayrıca Arif Pişkin ve Burak Sergen de muhteşem oyunculuklarıyla renk katacak.

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kuş uçuşu

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