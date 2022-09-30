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Sevişme sahnesi olay yaratmıştı! Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Buğra Gülsoy'un eşi güzelliğiyle parmak ısırttı

30.09.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Yeniden, Fatmagül'ün Suçu Ne, Kuzey Güney ve Uyanış Büyük Selçuklu gibi projelerle adından söz ettiren Buğra Gülsoy, dijital dizi ve film platformu Disney Plus ile anlaşma sağladı. Başrollerini Hafsanur Sancaktutan, Demet Özdemir, Metin Akdülger gibi isimlerle paylaştığı Dünyayla Benim Aramda dizisindeki ateşli sahnelerle gündeme oturan yakışıklı oyuncunun, kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun gözlerden uzak yaşayan eşi, güzelliğiyle parmak ısırttı.

Sevişme sahnesi olay yaratmıştı! Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Buğra Gülsoy'un eşi güzelliğiyle parmak ısırttı

Hafsanur Sancaktutan ve Demet Özdemir ile yer aldığı sevişme sahneleriyle sosyal medyanın gündemine oturan Buğra Gülsoy'un özel hayatı, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Magazin aleminden uzak yaşamayı tercih eden Buğra Gülsoy'un eşi Nilüfer Gürbüz'ü görenler, duru güzelliğine hayran kaldı.

40 yaşındaki Buğra Gülsoy, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Mimarlık eğitimi aldı.

Sevişme sahnesi olay yaratmıştı! Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Buğra Gülsoy'un eşi güzelliğiyle parmak ısırttı

Üniversite öğrencisiyken Kıbrıs Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Gülsoy, 2008 yılında ekrana gelen Hepimiz Birimiz İçin dizisiyle ekran yolculuğuna başladı.

Sevişme sahnesi olay yaratmıştı! Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Buğra Gülsoy'un eşi güzelliğiyle parmak ısırttı

Şimdilerde Disney Plus'ta yayınlanan Dünyayla Benim Aramda dizisindeki cesur sahneleriyle konuşulan Buğra Gülsoy'un, çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir ile yer aldığı yatak odası sahneleri magazin alemini salladı. Hafsanur Sancaktutan ile seviştiği sahnelerle de adından söz ettiren yakışıklı oyuncunun eşi, merak konusu oldu.

Sevişme sahneleri olay yaratmıştı! Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Buğra Gülsoy'un eşi güzelliğiyle parmak ısırttı

Yakışıklı oyuncu, bir dönem meslektaşı Burcu Kara ile nikah masasına oturmuştu.

Sevişme sahnesi olay yaratmıştı! Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Buğra Gülsoy'un eşi güzelliğiyle parmak ısırttı

Burcu Kara ile evliliği 1 yıl süren Buğra Gülsoy, şimdilerde Nilüfer Gürbüz ile evli.

Sevişme sahneleri olay yaratmıştı! Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Buğra Gülsoy'un eşi güzelliğiyle parmak ısırttı

Nilüfer Gürbüz'ün hamileliği sonrası evlilik kararı alan ikili, mutluluk pozlarını Instagram'da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Sevişme sahneleri olay yaratmıştı! Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Buğra Gülsoy'un eşi güzelliğiyle parmak ısırttı

Karşıyaka'nın efsane futbolcularından Muharrem Gürbüz'ün kızı olan Nilüfer Gürbüz, İzmir'in önde gelen ailelerinden birine mensup.

Sevişme sahneleri olay yaratmıştı! Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Buğra Gülsoy'un eşi güzelliğiyle parmak ısırttı

Duru güzelliğiyle sosyal medya kullanıcılarından övgü dolu yorumlar alan Gürbüz, hayatına dair kareleri sık sık paylaşıyor.

Sevişme sahneleri olay yaratmıştı! Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Buğra Gülsoy'un eşi güzelliğiyle parmak ısırttı

Nilüfer Gürbüz ve Buğra Gülsoy'un Cem adını verdikleri bir oğulları var.

Sevişme sahneleri olay yaratmıştı! Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Buğra Gülsoy'un eşi güzelliğiyle parmak ısırttı

Sevişme sahneleri olay yaratmıştı! Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Buğra Gülsoy'un eşi güzelliğiyle parmak ısırttı

Sevişme sahneleri olay yaratmıştı! Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Buğra Gülsoy'un eşi güzelliğiyle parmak ısırttı


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