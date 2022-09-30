Sevişme sahnesi olay yaratmıştı! Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Buğra Gülsoy'un eşi güzelliğiyle parmak ısırttı

Hafsanur Sancaktutan ve Demet Özdemir ile yer aldığı sevişme sahneleriyle sosyal medyanın gündemine oturan Buğra Gülsoy'un özel hayatı, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Magazin aleminden uzak yaşamayı tercih eden Buğra Gülsoy'un eşi Nilüfer Gürbüz'ü görenler, duru güzelliğine hayran kaldı.

40 yaşındaki Buğra Gülsoy, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Mimarlık eğitimi aldı.

Üniversite öğrencisiyken Kıbrıs Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Gülsoy, 2008 yılında ekrana gelen Hepimiz Birimiz İçin dizisiyle ekran yolculuğuna başladı.

Şimdilerde Disney Plus'ta yayınlanan Dünyayla Benim Aramda dizisindeki cesur sahneleriyle konuşulan Buğra Gülsoy'un, çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir ile yer aldığı yatak odası sahneleri magazin alemini salladı. Hafsanur Sancaktutan ile seviştiği sahnelerle de adından söz ettiren yakışıklı oyuncunun eşi, merak konusu oldu.

Yakışıklı oyuncu, bir dönem meslektaşı Burcu Kara ile nikah masasına oturmuştu.

Burcu Kara ile evliliği 1 yıl süren Buğra Gülsoy, şimdilerde Nilüfer Gürbüz ile evli.

Nilüfer Gürbüz'ün hamileliği sonrası evlilik kararı alan ikili, mutluluk pozlarını Instagram'da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Karşıyaka'nın efsane futbolcularından Muharrem Gürbüz'ün kızı olan Nilüfer Gürbüz, İzmir'in önde gelen ailelerinden birine mensup.

Duru güzelliğiyle sosyal medya kullanıcılarından övgü dolu yorumlar alan Gürbüz, hayatına dair kareleri sık sık paylaşıyor.

Nilüfer Gürbüz ve Buğra Gülsoy'un Cem adını verdikleri bir oğulları var.



