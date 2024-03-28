Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a döner mi? Mehmet Demirkol'a para itirafı

Kanal D'nin efsane dizi 'Arka Sokaklar'da 16 sezon boyunca Mesut Komiser karakterine hayat veren oyuncu Şevket Çoruh adeta bu karakterle hafızalara kazındı. Diziden ayrılma kararı almasıyla herkesi şoke eden Çoruh, Mehmet Demirkol'a konuk oldu.

Mehmet Demirkol'un YouTube programına konuk olan Şevket Çoruh, emekli olduğunu belirterek kendi isteğiyle ayrılık kararı aldığını söyledi.

Çoruh, "16 sene çok büyük. Haftanın 5-6 günü çekiyorduk. Zor bir tempoydu. Hedeflerim vardı. Tiyatroyu açma hedefim vardı" dedi.

Mehmet Demirkol Şevket Çoruh'a "Dönüş olur mu?" deyince başarılı oyuncu "Yok borçlarım bitti çünkü tiyatroyu ödedim çok sıkıntılıydı hakikaten faizler de çok yüksek, aman devam et durumu vardı. Ben de herkes de yoruldu. Tiyatroya daha çok zaman ayırmak gerekiyordu" itirafında bulundu.







