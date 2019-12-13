"Sevmekten Öldü Desinler" Ankara izleyicisiyle buluştu

Başrollerini Hande Subaşı, Hakan Bilgin, Bülent Alkış, Serdar Yeğin'in paylaştığı, "Sevmekten Öldü Desinler" isimli tiyatro oyunu Ankara izleyicisiyle buluştu.

Oyuncular Bülent Alkış, Hakan Bilgin, Hande Subaşı ve Serdar Yeğin, eserin MEB Şura Salonu'ndaki temsili öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Sevmekten Öldü Desinler"in genç ve ödüllü yazar Murat Mahmut Yazıoğlu'nun bir oyunu olduğunu ve yönetmen Ebru Kara tarafından sahneye taşındığını anlatan Bülent Alkış, "Şu an dokuzuncu oyunumuzu oynuyoruz. Seyircimizin bize geri dönüşü sıcak ve olumlu." diye konuştu.

Oyunun hem müzik hem hikaye anlatım biçimi olarak farklı bir yorum ile sunulduğunu belirten Alkış, tiyatronun ölmeyen ve bütün sanat dallarını da kapsayan bir sanat olduğunu dile getirdi. Alkış, oyuncu olmak isteyen tüm gençlere de bunu tiyatro ile başlayarak öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.

- "Çok güzel, naif, bizden bir film Cep Herkülü Naim"

Rol aldığı "Cep Herkülü Naim" filmiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Alkış, Naim Süleymanoğlu'nun hayatının, spordaki başarısının yanı sıra Bulgaristan Türklerinin ülkeye gelişi ve zulümden kurtuluşuna da ışık tuttuğunu söyledi.