Şevval'den kapitalizm mesajlı hastalık paylaşımı

Hastane odasında yüzünde maske ile yatarken görülen Şevval Sam, yaptığı paylaşımla sevenlerine sağlık durumunun göründüğü kadar kötü olmadığını gösterdi. İki gün önce halsizlik ve yüksek ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılan Şevval Sam’a Influeanza teşhisi konuldu. İnfluenza, başlıca burun, boğaz, bronşlar ve bazen akciğerleri etkileyen, hafif veya ağır bir seyir gösterebilen, bulaşıcı viral bir hastalıktır. A, B, C olmak üzere 3 tip influenza virüsü vardır.

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HASTALIK ÜZERİNDEN GÖNDERME

Perşembe gecesi hastanelik olduğu ortaya çıkan ve pazartesi günü de taburcu olması beklenen Şevval Sam, hastane odasından paylaştığı fotoğrafın üzerine “Kapitalizmin ilacını satmak için mikrobunu da aynı anda ürettiği influenza ile savaşırken çekildi” notunu düştü.



