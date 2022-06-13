Şevval Şahin'in bikinili tatil pozlarına yorum yağmuru! "Bana vahşi bir rüyayı hatırlatıyorsun"

Geçtiğimiz senelerde düzenlenen Miss Turkey 2018 yarışmasına katılarak birincilik elde etmiş olan Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Ünlü manken, son olarak Ibiza'da çekilip paylaştığı tatil fotoğraflarıyla olay olmuştu.

ŞEVVAL ŞAHİN'İN BİKİNİLİ TATİL POZLARINA YORUM YAĞMURU!

Önceki günlerde İspanya'nın Ibiza kentine giden manken Şevval Şahin, yaptığı tatil paylaşımlarıyla gündemdeki yerini korumuştu.

Uzun boyu ve fit görünüşüyle dikkatleri üzerine çeken ismin paylaştığı göğüs dekolteli ve siyah beyaz fotoğraf olay olmuştu.

"BANA VAHŞİ BİR RÜYAYI HATIRLATIYORSUN"

Şahin, bu kez sarı bikinisiyle çekildiği tatil pozlarıyla gündem oldu.

Ünlü mankenin İngilizce bir yazı ile "Bana vahşi bir rüyayı hatırlatıyorsun" notunu düştüğü fotoğrafına takipçilerinden de binlerce beğeni yağdığı görüldü.

İşte Şevval Şahin'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



