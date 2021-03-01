Şevval Şahin'in bikinisi dar geldi

Bali’de tatil yapan Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin’den bikinili pozlar geldi. Şahin'in dar bikini tercih etmesi sosyal medyayı salladı.
Uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile Bali'de tatil yapan Türkiye Güzeli Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti.
Güneşin ve denizin keyfini çıkaran 21 yaşındaki Şahin'in dar bikini tercih etmesi ise olay oldu.
Şahin'in paylaşımlarında bikinisinin neredeyse açılacak olması hayranlarının dikkatinden kaçmadı.
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