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Şevval Şahin'in bikinisi dar geldi

01.03.2021 16:20 | Son Güncelleme:
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Şevval Şahin'in bikinisi dar geldi

Sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile Bali'de tatil yapan Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in dar bikini tercih etmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bali’de tatil yapan Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin’den bikinili pozlar geldi. Şahin'in dar bikini tercih etmesi sosyal medyayı salladı.

Ekran Alıntısı

Uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile Bali'de tatil yapan Türkiye Güzeli Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti.

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Güneşin ve denizin keyfini çıkaran 21 yaşındaki Şahin'in dar bikini tercih etmesi ise olay oldu.

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Şahin'in paylaşımlarında bikinisinin neredeyse açılacak olması hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

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Şevval Şahin,
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