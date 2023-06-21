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Şevval Şahin karpuz desenli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Ünlü isimden yorum gecikmedi! 'Bir dilim alabilir miyim?'

21.06.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her açıklaması ve her paylaşımı olay olan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin bu defa karpuz desenli bikinisiyle verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. Ünlü ismin son paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Şahin'in iddialı pozlarına ünlü manken Buse İskenderoğlu kayıtsız kalamadı.

Şevval Şahin karpuz desenli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Ünlü isimden yorum gecikmedi! 'Bir dilim alabilir miyim?'

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Şevval Şahin şimdi de karpuz desenli bikinisiyle verdiği pozlarla çok konuşuldu.

Şahin'in 'Ibiza baby' notu ile paylaştığı gönderisi adeta beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Şevval Şahin hyorum

Ünlü manken Buse İskenderoğlu, Şahin'in bu paylaşımına kayıtsız kalamadı ve 'Bir dilim karpuz alabilir miyim?' yorumunu yaptı.

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Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olarak tanındı. İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı güzel Londra'da moda eğitimi aldı.

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Modellik yapmaya devam eden ünlü isim, sosyal medyadaki iddialı ve cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

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Şevval Şahin Buse İskenderoğlu sosyal medya Miss Turkey

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