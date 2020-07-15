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Şevval Şahin ve Buse İskenderoğlu’nun tatil keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 14:14 | Son Güncelleme

Yakın arkadaş olan 2018 Miss Turkey Güzeli Şevval Şahin ile 2016 birincisi Buse İskenderoğlu, tatile çıktı.

Şevval Şahin ve Buse İskenderoğlu’nun tatil keyfi

Karantina dönemini Amerika’da sevgilisiyle birlikte geçiren Şevval Şahin, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte soluğu Türkiye’de aldı. Burada yakın arkadaşı Buse İskenderoğlu ile tatil planı yapan Şahin, deniz ve güneşin tadını çıkartmak için Marmaris’e gitti.

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Akvaryum Koyu’nda tatilde olan kraliçeler, tekneyle geziyorlar. Tatilden kareleri sosyal medya hesaplarından da paylaşmayı ihmal etmeyen ikili son olarak Şahin’in Bengal kedisiyle poz verdi. Kucaklarındaki kediyi görenler, ikiliyi, “Aman dikkat, denize düşürmeyin” diye uyarmadan edemedi.

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