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Şevval Sam galada dekoltesiyle dikkat çekti! Frikik vermemek için...

21.09.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murex D’or 2023 Uluslararası Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olan Şevval Sam, Lübnan'dan döndü. Ayağınız tozuyla bir galada görüntülenen Sam derin dekoltesiyle frikik vermemek için sık sık elbisesini çekiştirdi.

Son olarak 'Yasak Elma' dizisiyle gündeme gelen Şevval Sam, 2000 yılından beri Lübnan’da düzenlenen Murex D’or 2023 Uluslararası Ödülleri”nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Beyrut’ta düzenlenen törene Tarık Ediz tasarımı bir elbiseyle katılan Şevval Sam, tarzıyla yine hayranlarını mest etti.

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Dekoltesi ve iddialı kolyesiyle dikkat çeken güzel oyuncu ayağının tozuyla ülkeye döndü ve bir galaya katıldı.

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Derin dekoltesiyle dikkat çeken güzel oyuncu frikik vermemek için sık sık elbisesini çekiştirdi.

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Şevval Sam'ın siyah tarzına "Ne kadar asil" yorumları geldi.

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