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Şevval Sam göz kamaştırdı! Eteği uçuşunca...

20.12.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, sosyal medya paylaşımlarıyla kendine hayran bırakıyor. Son olarak derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle bir video paylaşan Sam, rüzgarda uçuşan elbisesiyle dikkat çekti.

Şevval Sam göz kamaştırdı! Eteği uçuşunca...

Şevval Sam sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuruyor.

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Şevval Sam son olarak derin yırtmaçlı kırmızı elbisesi ile adeta yıllara meydan okudu.

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49 yaşındaki Şevval Sam, cesur elbisesiyle rüzgarlı havada eteği uçuşurken verdiği pozlarla kendine hayran bıraktı.

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"SEBZE AĞIRLIKLI BESLENİYORUM"

22 yıldır et ve tavuk yemeyen Sam, "Spor falan yapamıyorum ama iyi besleniyorum. Paketli gıdalardan uzak durup, sebze ağırlıklı besleniyorum" demişti.

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Zamanında estetik dokunuşlar yaptırdığını söyleyen Şevval Sam, "Güzellik algısı o yaşlarda başka oluyor. Neşenin insana kattığı güzellik herhangi bir estetikten daha güçlü" açıklamasında bulunmuştu.

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