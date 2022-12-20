Şevval Sam göz kamaştırdı! Eteği uçuşunca...

Şevval Sam sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuruyor.

Şevval Sam son olarak derin yırtmaçlı kırmızı elbisesi ile adeta yıllara meydan okudu.

49 yaşındaki Şevval Sam, cesur elbisesiyle rüzgarlı havada eteği uçuşurken verdiği pozlarla kendine hayran bıraktı.

"SEBZE AĞIRLIKLI BESLENİYORUM"

22 yıldır et ve tavuk yemeyen Sam, "Spor falan yapamıyorum ama iyi besleniyorum. Paketli gıdalardan uzak durup, sebze ağırlıklı besleniyorum" demişti.

Zamanında estetik dokunuşlar yaptırdığını söyleyen Şevval Sam, "Güzellik algısı o yaşlarda başka oluyor. Neşenin insana kattığı güzellik herhangi bir estetikten daha güçlü" açıklamasında bulunmuştu.





