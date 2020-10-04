Şevval Sam: Hayat yazgımda evlilik yok

Cihangir'de bir mekandan çıkarken görüntülenen Şevval Sam, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu bir röportajda ikinci el kıyafet giymeyi sevdiğini söylemişti. Konuyla ilgili konuşan oyuncu, “Uzun zamandır ikinci el kıyafet giyiyorum. Tüketime karşı bir eylem olarak görüyorum. Ayrıca miladını doldurmamış ömrünü tüketmemiş giyeceklerin yeniden birinde ruh bulmasını seviyorum” dedi.

Aynı röportajda bir daha evlenmeyi istemediğini de söyleyen Sam, “evlenmeyi düşünmüyorum. Oğlumu doğurdum zaten… Evlilik ile ilgili deneyimim çok iyi olsaydı devam ederdi. Benim hikayemde, hayat yazgımda evlilik yok” dedi.

