Şevval Sam kimdir, aslen nereli? Şevval Sam kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

Son dönemde Yasak Elma dizisindeki oyunculuğuyla konuşulan Şevval Sam'ın hayatı ve memleketi gibi konular merak ediliyor. Peki oyunculuk harici etkileyici bir sese sahip olan ve özellikle Karadeniz şarkıları ile bilinen Şevval Sam kimdir?

ŞEVVAL SAM KİMDİR?

1 Kasım 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Şevval Sam'ın annesi Leman Sam şarkıcı, babası Selim Sam müzisyendir. Kendisinden iki yaş büyük Şehnaz isimli bir ablası vardır. İlk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda okuyan Sam, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnsaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde okumuştur. Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde tamamlayan isim, 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ın Sarı Fırtına lakaplı efsane eski futbolcusu Metin Tekin ile evlilik yapmıştır ve bu evliliğinden Tarık Emir isminde bir oğlu olmuştur. Sanatçı Leman Sam'ın kızı olan sanatçı, çeşitli sinema film ve dizilerde rol almıştır.

Şevval Sam 2006 senesinde yayınladığı "Sek" adlı stüdyo albümüyle müzik kariyerine adım atmıştır. 2007 yılında "İstanbul's Secrets" adlı 2. albümünü yayınlamış ve 2008 yılında "Karadeniz" adlı 3. stüdyo albümünü çıkarmıştır. Şevval Sam albümünde 16 Karadeniz türküsünü baştan yorumlamıştır

Şevval Sam, 2010 senesinde 70'lerin arabesk şarkılarını kendine has tarzıyla, yorumlamış ve "Has Arabesk" albümünü çıkarmıştır. Arabesk müziğinin karakterine uygun olarak hiçbir elektronik enstrümanın kullanılmadığı albümde, Orhan Gencebay'dan, Ferdi Tayfur'a, Gülden Karaböcek'ten, Esengül ve Müslüm Gürses'e kadar dönemim ikon haline gelmiş arabesk sanatçılarının, arabesk tarihinde iz bırakmış, şarkılarına yer verilmiştir.

Ünlü oyuncu Süper Baba, Feride, Aşkın Dağlarda Gezer, Gülbeyaz, Muhteşem Yüzyıl, Bodrum Masalı gibi başarılı dizilerde rol almış ve son olarak FOX TV'de ekrana gelen Yasak Elma dizisiyle ününe ün katmayı başarmıştır.

ŞEVVAL SAM'IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Daha önce Metin Tekin ile evlenip boşanan Şevval Sam'ın yaklaşık 12 yıldan bu yana müzisyen Sarp Maden'le gözden uzak bir ilişki yaşadığı söyleniyor.

