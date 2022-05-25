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Şevval Sam sitem etti! 'Prenses' benden daha ünlü

25.05.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cihangir'de objektiflere yansıyan Şevval Sam, gazetecilerin, "Konser aralarında karavanınızla bir, iki günlük kaçamaklar yapacak mısınız?" sorusunu yanıtladı. Sam, "Prenses' benden daha ünlü olduğu için sürekli yakalanıyorum. O yüzden şimdi adres vermiyorum" dedi.

Şevval Sam sitem etti! 'Prenses' benden daha ünlü

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şevval Sam (48), önceki gün 30 Mayıs'ta vereceği konserin provaları için Cihangir'de stüdyoya girdi.

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Provalar arasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sam, "Heyecan dorukta. Şimdiye kadar yüzlerce konser verdim ama bu sefer çok heyecanlıyım. Bu yüzden özel bir hazırlık yapıyoruz. Neşeli bir konser hazırlıyoruz. İzleyenlerin çok eğleneceğini düşünüyorum çünkü biz sahnede çok eğleniyoruz." dedi.

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"PRENSES' BENDEN DAHA ÜNLÜ!"

Gazetecilerin, "Konser aralarında karavanınızla bir, iki günlük kaçamaklar yapacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Şevval Sam, "Kaçamaklar yapmazsak, makineyi biraz yorabiliriz. Prenses (karavanı) benden daha ünlü olduğu için sürekli yakalanıyorum. O yüzden şimdi adres vermiyorum." ifadelerini kullandı.


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Şevval Sam
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