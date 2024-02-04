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Şevval Sam Yasak Elma'dan sonra o diziyle ekrana dönüyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.02.2024 14:29 | Son Güncelleme:
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Yasak Elma dizisinde uzun yıllar rol alan Şevval Sam, Yandaki Oda dizisiyle ekranlara dönüyor. Yıllara meydan okuyan Sam'ın yeni dizisi "Yandaki Oda"da Caner Cindoruk ve Nazan Kesal gibi isimler bulunuyor.

Şevval Sam Yasak Elma'dan sonra o diziyle ekrana dönüyor

OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği "Yandaki Oda" dizisi için hazırlıklar başladı. Okuma provası yapılan dizinin kadrosunda Şevval Sam, Caner Cindoruk ve Nazan Kesal gibi isimler bulunuyor.

Yasak Elma'dan sonra ekranlara ara veren Şevval Sam yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

SSS

Okuma provasında doğal haliyle dikkat çeken Sam adeta yıllara meydan okuyor.

YANDAKİ ODA OYUNCULARI

OGM Pictures’ın yapımını üstlendiği, Onur Güvenatam’ın yapımcılığını üstlendiği ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye hazırlanan Yandaki Oda dizisinde; Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Bülent Polat, Nezaket Erden, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş ve Melek Baykal rol alıyor.

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