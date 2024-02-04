Şevval Sam Yasak Elma'dan sonra o diziyle ekrana dönüyor

OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği "Yandaki Oda" dizisi için hazırlıklar başladı. Okuma provası yapılan dizinin kadrosunda Şevval Sam, Caner Cindoruk ve Nazan Kesal gibi isimler bulunuyor.

Yasak Elma'dan sonra ekranlara ara veren Şevval Sam yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Okuma provasında doğal haliyle dikkat çeken Sam adeta yıllara meydan okuyor.

YANDAKİ ODA OYUNCULARI

OGM Pictures’ın yapımını üstlendiği, Onur Güvenatam’ın yapımcılığını üstlendiği ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye hazırlanan Yandaki Oda dizisinde; Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Bülent Polat, Nezaket Erden, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş ve Melek Baykal rol alıyor.







