Sex Education’da koronavirüs arası bitti! Sex Education 3 sezon çekimleri başladı

Bu yılın başında 2. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkan, başrollerinde Gillian Anderson, Asa Butterfield, Ncuti Gatwa, Emma Mackey ve Connor Swindells‘in yer aldığı Netflix’in sevilen dizisi Sex Education, geçtiğimiz şubat ayında 3. sezon onayını almıştı.
Normal şartlarda mayıs ayında 3. sezon çekimlerine başlanması beklenen dizinin koronavirüs salgını nedeniyle prodüksiyonu sekteye uğradı. Dizinin 3. sezon çekimleri, Birleşik Krallık hükûmetinin koronavirüs salgını nedeniyle karantina sürecini uzatmasından dolayı ertelendi.
Karantina sonrası normale dönüş sürecinin iyice etkisini hissettirdiği şu dönemde dizi için yeni bir çekim takvimi düzenlendi ve Sex Education’ın koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 3. sezon çekimleri kısa bir süre önce başladı.
Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Gillian Anderson, Asa Butterfield ve Connor Swindells, yayınlanan video aracılığıyla yeni sezon çekimlerinin başladığını doğruladı. Dizi ekibi, aylar süren bekleyişin sonunda, pandemi sürecinden dolayı güvenlik kontrollerini üst düzeyde tutarak sete çıktı.
Çekimlerine kısa bir süre önce başlanan dizinin 3. sezonunun önümüzdeki yıl Netflix’te izleyici ile buluşması bekleniyor.
Öte yandan birbirinden ilginç bir o kadar da komik olaylarla karşılaşmayı beklediğimiz dizinin 3. sezonunda Adam ve Eric ilişkisinde yaşanacak yeni dönemeçleri ve Mr. Groff’un olaylara nasıl müdahale edeceğini merakla beklerken; Isaac karakterinin diziye dahil olması sonucunda Maeve ve Otis arasındaki ilişkinin hangi noktaya evrileceğini hep birlikte göreceğiz.
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