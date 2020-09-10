Sex Education’da koronavirüs arası bitti! Sex Education 3 sezon çekimleri başladı

Karantina sonrası normale dönüş sürecinin iyice etkisini hissettirdiği şu dönemde dizi için yeni bir çekim takvimi düzenlendi ve Sex Education’ın koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 3. sezon çekimleri kısa bir süre önce başladı.

Çekimlerine kısa bir süre önce başlanan dizinin 3. sezonunun önümüzdeki yıl Netflix’te izleyici ile buluşması bekleniyor.

Öte yandan birbirinden ilginç bir o kadar da komik olaylarla karşılaşmayı beklediğimiz dizinin 3. sezonunda Adam ve Eric ilişkisinde yaşanacak yeni dönemeçleri ve Mr. Groff’un olaylara nasıl müdahale edeceğini merakla beklerken; Isaac karakterinin diziye dahil olması sonucunda Maeve ve Otis arasındaki ilişkinin hangi noktaya evrileceğini hep birlikte göreceğiz.



