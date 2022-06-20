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  4. Şeyda Erdoğan göğüs dekolteli pozuyla mest etti! "Yanıyor buralar"

Şeyda Erdoğan göğüs dekolteli pozuyla mest etti! "Yanıyor buralar"

20.06.2022 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Şeyda Erdoğan birbirinden iddialı paylaşımlarına tam gaz devam ediyor. Instagram'da 1.9 milyon takipçisi bulunan genç fenomen, göğüs dekolteli pozuyla çok sayıda beğeni aldı.

Şeyda Erdoğan göğüs dekolteli pozuyla mest etti! "Yanıyor buralar"

YouTube, Instagram gibi platformları oldukça aktif olarak kullanan Şeyda Erdoğan, son zamanlarda cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor. Makyaj videolarıyla geniş takipçi kitlesine ulaşan Şeyda Erdoğan, göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

Şeyda Erdoğan göğüs dekolteli pozuyla mest etti!

Şeyda Erdoğan'ın göğüs dekolteli pozu takipçilerinden tam not aldı.

Şeyda Erdoğan göğüs dekolteli pozuyla mest etti!

O poza kısa sürede yaklaşık 40 bin beğeni geldi.

Şeyda Erdoğan göğüs dekolteli pozuyla mest etti!

Erdoğan'ın sevenleri o poza, "Yanıyor buralar", "Çok güzelsin" gibi yorumlar yaptı.

Şeyda Erdoğan göğüs dekolteli pozuyla mest etti!

4 Temmuz 1998 İstanbul doğumlu fenomen 23 yaşındadır.

Şeyda Erdoğan göğüs dekolteli pozuyla mest etti!

Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde aldı.

Şeyda Erdoğan göğüs dekolteli pozuyla mest etti!

Son zamanlarda cesur pozlarıyla dikkat çekmeye başladı.

Şeyda Erdoğan göğüs dekolteli pozuyla mest etti!

Şeyda Erdoğan göğüs dekolteli pozuyla mest etti!

Şeyda Erdoğan göğüs dekolteli pozuyla mest etti!

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