Şeyda Erdoğan göğüs dekolteli pozuyla mest etti! "Yanıyor buralar"

YouTube, Instagram gibi platformları oldukça aktif olarak kullanan Şeyda Erdoğan, son zamanlarda cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor. Makyaj videolarıyla geniş takipçi kitlesine ulaşan Şeyda Erdoğan, göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

Şeyda Erdoğan'ın göğüs dekolteli pozu takipçilerinden tam not aldı.

O poza kısa sürede yaklaşık 40 bin beğeni geldi.

Erdoğan'ın sevenleri o poza, "Yanıyor buralar", "Çok güzelsin" gibi yorumlar yaptı.

4 Temmuz 1998 İstanbul doğumlu fenomen 23 yaşındadır.

Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde aldı.

Son zamanlarda cesur pozlarıyla dikkat çekmeye başladı.





