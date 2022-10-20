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Seydikemer’de feci kaza! Yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı... Bir kişi hayatını kaybetti

20.10.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç kaza Muğla’nın Seydikemer ilçesinde meydana geldi. Otomobil, sollamak istediği yolcu otobüsüne çarptı. Feci kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

Seydikemer’de feci kaza! Yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı... Bir kişi hayatını kaybetti

Kaza, Seydikemer ilçesi Fethiye-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.C. (52) idaresindeki otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Sarıyer mevkiinde, kendi şeridinde seyreden A.C. (40) idaresindeki otobüse sollamak isterken çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OTOBÜSTE YARALI YOK

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü R.C.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan ve araçta sıkışan I.C. (44) ise itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı I.C. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazada otobüste kimsenin yaralanmadığı belirtildi. (İHA)

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Otomobil yolcu otobüsü kaza

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