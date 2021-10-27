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Seyfi Dursunoğlu'nun ölmeden önce söylediği sözler duygulandırdı!

27.10.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem ekranlarda 'Huysuz Virjin' adıyla fırtınalar estiren Seyfi Dursunoğlu’nun, ölmeden önce özel hayatına dair verdiği bir röportajda söylediği sözler, sevenlerini üzdü.

Seyfi Dursunoğlu'nun ölmeden önce söylediği sözler duygulandırdı!

Huysuz Virjin tiplemesiyle milyonları güldüren Seyfi Dursunoğlu, ilerleyen yaşına rağmen sahnelerden ayrılmıyordu.

Seyfi Dursunoğlu'nun ölmeden önce söylediği sözler duygulandırdı!

Seyfi Dursunoğlu, vefat etmeden önce katıldığı bazı programlarda ''Yalnız mısınız?'' sorusuna cevap vermekten kaçınıyordu. Dursunoğlu, Saba Tümer'in programında bu soruya yanıt vermişti.

Seyfi Dursunoğlu'nun ölmeden önce söylediği sözler duygulandırdı!

Usta sanatçı, hayatta birçok şeye sahip olduğunu ancak en büyük pişmanlığının bir aile kurmamak olduğunu dile getirmiş ve hemen ardından gözyaşlarına boğulmuştu. Dursunoğlu, yayın kesilmeyince stüdyoyu terk etmek zorunda kalmıştı.

Seyfi Dursunoğlu'nun ölmeden önce söylediği sözler duygulandırdı!


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Anahtar Kelimeler:
Seyfi Dursunoğlu
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