Seyfi Dursunoğlu'nun ölmeden önce söylediği sözler duygulandırdı!

Huysuz Virjin tiplemesiyle milyonları güldüren Seyfi Dursunoğlu, ilerleyen yaşına rağmen sahnelerden ayrılmıyordu.

Seyfi Dursunoğlu, vefat etmeden önce katıldığı bazı programlarda ''Yalnız mısınız?'' sorusuna cevap vermekten kaçınıyordu. Dursunoğlu, Saba Tümer'in programında bu soruya yanıt vermişti.

Usta sanatçı, hayatta birçok şeye sahip olduğunu ancak en büyük pişmanlığının bir aile kurmamak olduğunu dile getirmiş ve hemen ardından gözyaşlarına boğulmuştu. Dursunoğlu, yayın kesilmeyince stüdyoyu terk etmek zorunda kalmıştı.



