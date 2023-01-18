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Seyhan Soylu Nihat Doğan'ın oğluna 'Çeyrek milyon yakışır' deyip paraya boğdu!

18.01.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nihat Doğan, minik oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi. Doğan, eski çalışma arkadaşı Seyhan Soylu'nun "Çeyrek milyon yakışır" deyip minik Badıkan'ı paraya boğduğu anları paylaştı. Söz konusu görüntüleri görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken Seren Serengil detayı dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, arkadaş ortamında tanıştığı İranlı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile Ağustos 2022'de sürpriz şekilde dünyaevine girdi. Eşini evliliğe ikna etmek için peşinden İran'a gittiğini vurgulayan şarkıcı, "Dostlarımız haber vermeden evlendiğimiz için kırılmış ama bebek için elimizi çabuk tutmak istedik. Allah nasip ederse, daha sonra büyük bir düğün yapacağız" demişti.

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NİHAT DOĞAN BABA OLDU!

Sessiz sedasız evlenen çift, 13 Ocak'ta Badıkan adını verdikleri oğullarına kavuştu. Müjdeli haberi sosyal medyadan duyuran ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Bu dünyada en çok istediğim şey evlat sahibi olmaktı.

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13 Ocak Cuma günü oğlum Badıkan dünyaya geldi ve bu duamı kabul eden Rabbime şükürler, bana dünyanın en güzel hediyesini veren eşime de teşekkürler olsun. Rabbim önce sizin sonra benim evladıma güzel bir kader yazsın. Hayırlı güzel bir ömür nasip etsin. Heyecandan bugün paylaşabildim. Babalık heyecanı sahne heyecanına hiç benzemiyor. Rabbim herkese nasip etsin. Hoş geldin Badıkan"

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SEYHAN SOYLU BADIKAN'I PARAYA BOĞRDU!

Nihat Doğan, bugün ise eski iş arkadaşı Seyhan Soylu ile yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Bebek görmeye giden Seyhan Soylu, minik Badıkan'ı paraya boğdu.

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O anları kayıt altına alarak Instagram'da yayınlayan Soylu, şu ifadeleri kullandı: "Nihat Doğan "Çeyrek tak" dedi. Halası "Badıkan'a sünnet parasını şimdiden takalım, çeyrek milyon yakışır" dedi. Sırada Seren Serengil halası ver. Bakalım o ne takacak?"
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Seyhan Soylu'nun paylaşımını kendi sayfasına taşıyan Nihat Doğan da görüntülere şu notu ekledi: "Ben "Çeyrek altın takarsın" dedim, Seyhan Soylu abarttı. "Badıkan'a çeyrek milyon yakışır" dedi"


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