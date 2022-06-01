Seyir halindeki uçakta şoke eden olay! Pilot uyuyakalınca ortalık karıştı

İtalya havayolu şirketi ITA Airways bünyesinde bulunan AZ605 sefer sayılı EI-EJP tescilli Airbus A-330 tipi uçak, New York’un John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’ndan Roma’ya doğru yolculuğuna başladı. Uçuşun sonralarında Fransa’nın Akdeniz kıyısında bulunan şehri Marsilya üzerindeyken pilot ve kule arasındaki bağlantı kesildi. Fransa hava sahasını kontrol etmekle görevli olan memurların pilota ulaşam çabasına rağmen yaklaşık 38 bin fit irtifada seyreden uçğın pilotu çağrıları cevapsız bıraktı.

SAVAŞ UÇAKLARI HAZIRLANDI

Fransız hava sahasındaki yolcu uçağını pilotundan dönüş alamayan yetkililer, Fransa Hava Kuvvetleri ve İtalyan yetkililerle temasa geçti. Hava korsanlığı veya terör saldırısından endişe duyan akeri yetkililer, 2 savaş uçağının havalanarak uçağın durumunu kontrol etmesine karar verdi. İtalyan makamları, pilotlarla önce uydu cep telefonları ve ardından bir uydu iletişim aracı olan ACARS üzerinden mesajlar aracılığıyla iletişim kurmaya çalışan ITA Havayolları merkez komutanlığı ile temasa geçti.

İDDİA GÜNDEM YARATTI

İtalya’nın en popüler gazetelerinden biri olan Repubblica’nın haberine göre, yolcu uçağıyla temas kurulamadığı 10 dakikalık sürede pilotların uyuyakaldığı belirtildi. Kaptan pilot, yardımcı pilot şirket protokolleri kapsamında “kontrollü dinlenme” hakkını kullanıyordu. Seyir halindeyken uyuduğunu reddeden pilot ise iletişim kesintisinin sistemsel bir arızadan kaynaklandığını iddia etti. Ancak soruşturma kapsamında uçak test edildiğinde sistemin çalışır durumda olduğu görünüldü.

Seyir halinde uyuyan pilot endişe verici gibi görünse de, havayolu sözcüsü Davide D'Amico yolcu güvenliğinin asla tehlikeye atılmadığını ve uçuşun otomatik pilotta olduğunu, normal hız ve irtifada uçtuğunu ve rotasından asla sapmadığını söyledi. Şirket yetkilileri soruşturmanın ardından kaptan pilotun görevden alındığını ve işine son verildiğini söyledi.



