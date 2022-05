Seyirci oylamasını kazanmıştı! Oscar’da herkesi şaşırtan iddia: Hile mi yapıldı?

Bu yılki Oscar ödül töreninde ilk kez seyircilerin oylamasıyla iki kategoride ödül verilmişti. Twitter üzerinden düzenlenen oylama sonucunda, kazanan Zack Snyder’s Justice League filmindeki Speed Force sahnesi ile Zack Snyder'ın Army of the Dead filmi olmuştu. Ancak sonuçların açıklamasından sonra artan eleştiriler The Wrap'ta yayınlanan yeni bir raporla başka bir boyuta ulaştı.

ÇEVRİMİÇİ BOT HESAPLAR KULLANILDI

The Wrap'ta yayınlanan yeni bir rapor, iki kategorideki sonuçların otomatik çevrimiçi bot hesaplar sayesinde olabileceğini gündeme getirdi. Hashtag analiz izleme aracı Tweetbinder'dan alınan iki rapora atıfta bulunan makaleye göre, Twitter'daki her iki ankete en aktif katkıda bulunan kullanıcıların bir başka özerk web sitesi aracılığıyla oluşturulduğunu söyledi.

Maryland Üniversitesi'nde fanbotlar üzerinde araştırma yapan profesör David Kirsch, Snyder yanlısı hesapların "kesinlikle bir insan kullanıcı tarafından oluşturulmuş gibi görünmediğini" söyledi.

Akademi halen, Twitter hesabı başına 20 oyla sınırlı olan ve 24 saatten daha az süredir aktif olan hesapları yasaklayan çevrimiçi anketin arkasında duruyor. Zack Snyder cephesinden ise bu konuyla ilgili herhangi bir yorum gelmedi.