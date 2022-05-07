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Spider-man karakterinin 20. yılını videoyla kutladılar! Sevenlerini mutlu etti

07.05.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Spider-Man: No Way Home"un resmi Twitter hesabı, Sam Raimi'nin orijinal "Spider-Man" filminin 20. yıl dönümünü unutmadı. Çizgi roman dünyasının ikonik karakterlerinden biri haline gelen Örümcek Adam’ın 20. yılına özel olarak paylaşılan videoyla karakterin doğum günü kutlandı.

Spider-man karakterinin 20. yılını videoyla kutladılar! Sevenlerini mutlu etti

Sam Raimi'nin yönettiği ve Tobey Maguire'ın başrolünde yer aldığı ilk "Spider-Man" (Örümcek Adam) tam 20 yıl öncesinde vizyona girmişti. Marvel'ın "Spider-Man: No Way Home" filminin resmi Twitter hesabı, filmin 20. yılını özel bir video paylaşarak kutladı.

UNUTULMAZ ANLARDAN DERLENDİ

Resmi "Spider-Man: No Way Home" Twitter hesabının paylaştığı 20. yıl özel videosu, filmden üç unutulmaz anın çizgi romandan uyarlanan halini gösteriyor. Videoda Spider-Man'in MJ ile ikonik baş aşağı öpücüğü, Spider-Man ve Green Goblin arasındaki Times Meydanı savaşı ve Spider-Man'in yanan binada Green Goblin'in jilet yarasalarıyla mücadelesi yer alıyor.

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