Spider-man karakterinin 20. yılını videoyla kutladılar! Sevenlerini mutlu etti

Sam Raimi'nin yönettiği ve Tobey Maguire'ın başrolünde yer aldığı ilk "Spider-Man" (Örümcek Adam) tam 20 yıl öncesinde vizyona girmişti. Marvel'ın "Spider-Man: No Way Home" filminin resmi Twitter hesabı, filmin 20. yılını özel bir video paylaşarak kutladı.

Resmi "Spider-Man: No Way Home" Twitter hesabının paylaştığı 20. yıl özel videosu, filmden üç unutulmaz anın çizgi romandan uyarlanan halini gösteriyor. Videoda Spider-Man'in MJ ile ikonik baş aşağı öpücüğü, Spider-Man ve Green Goblin arasındaki Times Meydanı savaşı ve Spider-Man'in yanan binada Green Goblin'in jilet yarasalarıyla mücadelesi yer alıyor.

Celebrate the #Spidey20th Anniversary with these classic moments and more.



