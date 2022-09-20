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Seyirciler canlı canlı o anları izledi! Öfkeli boğa kalabalığın önünde boğa güreşçisini boynuzlayarak öldürdü

20.09.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’nın Madrid şehrinde bulunan Fuenlabrada bölgesinde gerçekleşen bir boğa güreşi gösterisi korkunç anlara sahne oldu. Bir boğa güreşçisi canlı gösteri sırasında öfkeli boğadan seyircilerin arasına doğru kaçmak isterken dehşeti yaşadı. Boğa tarafından boynuzlanan adam hayatını kaybetti.

İspanya’nın Madrid şehrinde bulunan Fuenlabrada bölgesindeki bir arenada çekilen görüntüler ülkenin gündemine yerleşti. Bir boğa güreşi gösterisi sırasında öfkelenen hayvan güreşçiye doğru bir hamle yaptı. O sırada boğadan kaçmak isteyen adam seyircilerin arasında doğru koşmaya başladı. Tribünlerin hemen yanında bulunan kapıdan geçmeye çalışan adam ringin dışına çıkmayı başardı ancak arkasından kapıyı kapatamadı. O sırada boğanın boynuzları genç adam saplandı. Seyircilerin çığlık sesleri arasında boğa güreşçisi hayatını kaybetti.

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YAS İLAN EDİLDİ

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Kazaya tanık olan Fuenlabrada belediye başkan adayı Noelia Núnez yerel bir gazeteye, “Ameliyata alındığında durumu çok ciddiydi. Bütün seyirciler yaşanan olay karşısında büyük bir şaşkınlık ve korku yaşadı” dedi.

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Aynı gece düzenlenecek olan başka bir boğa güreşi gösterisinin iptal edildiği doğrulandı. Belediye Meclisi'nden kaynaklar, "Belediyede yas ilan edilmesi ve şenliklerin son gününün askıya alınmasının" düşünüldüğü Meclis'te bir sözcü toplantısı yapılması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Boğa
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