Şeyma'dan aylar sonra gelen Acun paylaşımı!

Acun Ilıcalı ile olan evliliğini bitirdikten sonra yaşam şeklinde çok büyük bir değişikliğe gitmeyen Şeyma Subaşı, tatil fırsatlarını değerlendirmeye devam ederken bir yandan da biten evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa ile ilgileniyor.

Kısa bir süre öncesine kadar sevgilisi ile birlikte kareler paylaşan Subaşı, 'Kızını ihmal ediyorsun’ şeklindeki yorumlara inat son zamanlarda kızı Melisa ile birlikte olduğu anlara dair keyifli paylaşımlarda bulunuyor.

BABASINI ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Şeyma Subaşı geride bıraktığımız gün de bu tarz bir paylaşımda bulundu. Ancak bu defa paylaşımında eski eşi Acun Ilıcalı da vardı. Acun Ilıcalı’nın Fenerbahçe için düzenlediği bağış maratonunun yayınladığı sırada kızı Melisa’nın babasına televizyondan öpücük gönderdiği anları çeken Subaşı bunları instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

