Şeyma Subaşı 2 yıl sonra Kapadokya’da ! Şeyma Subaşı ve kızı Melisa’nın eğlenceli tatili!

DJ sevgilisi Guido Senia ile ayrılık açıklamasında ‘Birbirimizden uzaktayız. Benim bir kızım var ve onun yanında olmalıyım’ ifadelerini kuran Şeyma Subaşı tepkileri üzerine çekmişti. Sosyal medyada bir kez daha eleştiri oklarının hedefi olan Subaşı kızı Melisa’yı da alarak Kapadokya’ya tatile gitti.



Normalleşme adımlarının atılmasını fırsat bilen Şeyma Subaşı Çeşme-Bodrum arasında yaz tatilinin tadını çıkartmıştı. Yaz sezonunu kapatarak İstanbul’daki evine dönen Şeyma Subaşı Kapadokya’nın yolunu tuttu. 2 yıl öncesinde Kapadokya’da kaldığı otele kızıyla giden Şeyma Subaşı tatilinin keyifli anlarını sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Son günlerde adı sık sık magazin gündeminde anılan Subaşı her zamankinden farklı olarak sosyal medya paylaşımlarına açıklama eklemeye başladı.

'MELİSA ÜZÜM SUYU İÇİYOR'



Acun Ilıcalı’nın eski eşi ve kızının yemekteki anları sosyal medyaya bomba gibi düştü. Şarap tadımı yaptıklarını söyleyen Şeyma Subaşı kızı Melisa’yla kadeh tokuşturdu. Gelebilecek eleştirileri önlemek isteyen Şeyma Subaşı Melisa'nın üzüm suyu içtiğini altını çizdi. Şubaşı, “Kapadokya'da şarap bile tatıyoruz. Melisa üzüm suyu içiyor” ifadelerini kullandı. Şeyma Subaşı'nın açıklmasını İngilizce olarak yapması ise merak uyandırdı.

