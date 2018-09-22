Şeyma Subaşı: Acun söz verdi siyah giyinmeyecek

Amerika'nın Nevada çölünde her yıl gerçekleşen Burning Man Festivali'ne'ne dört kez katıldığını belirten Şeyma Subaşı, "Artık profesyonel oldum. Acun seneye gelecek inşallah, söz verdi.

Acun 3-4 yıl önce bana 'Simsiyah giymeyeceğim, terlik kullanmayacağım' diye söz verdi.

Gittik alışveriş yaptık ama şimdi tekrar değişti. Yine söz verdi, tutacak inşallah. İşine odaklı insanlar kıyafet düşünmüyor, ona kafa yormuyor. Adam siyah tişört ve siyah pantolonuyla çok mutlu. O beni böyle kabul etti, ben de onu öyle kabul ettim" şeklinde konuştu.

Subaşı, sosyal medyadan kimi zaman eleştiriler aldığının hatırlatılması üzerine, "Dışarıdan çok soğuk, şımarık görünüyor olabilirim ama halkla iç içe olmayı seviyorum" dedi.

"TUVALETE DISCO BALL KOYACAĞIZ"

Acun Ilıcalı'nın daha dengeli, kendisinin ise daha enerjik bir insan olduğunu dile getiren Şeyma Subaşı, "Benim enerjim normal değil farkındayım, Acun da öyle söylüyor. Meksikalı ortakları da 'Acun ne kadar şanslısın' diyor. Acun dans etmese de bana bakıp mutlu oluyor. İyi bir denge kurduk Acun'la. Ben daha deliyim, o daha ağır. Böylece birbirimizi dengeledik" ifadelerini kullandı.

Yakında açılışı yapılacak olan sağlıklı ürünler satan mekanıyla ilgili yapacaklarını da anlatan Subaşı, "Mekana beş tane bisiklet koyacağım, Amsterdam tarzı. Alıp sahilde dolaşıp geri getiriyorsun. Çok tatlı oldu bence. Müzik sistemi çok güzel oldu. Tuvaletin üzerinde disco ball var. Yüksek sesli müzik olacak" dedi.

(Milliyet)

