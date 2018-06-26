MAGAZİN

Şeyma Subaşı: Ay ben iş kadını oldum da…

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.06.2018 10:27 | Son Güncelleme

Mart ayından Instagram hesabından "İşte beni diğer heyecanlandıran iş arkadaşlar. Tamamen kendi tarzım bir cafe açıyorum" diyen Şeyma Subaşı hazırlıklara devam ediyor

Şeyma Subaşı: Ay ben iş kadını oldum da…

Bir yandan Eylül ayında açılışını yapacağı mekanın teftişlerini yapan Şeyma, bir yandan da yeni projesiyle ilgili görüşmeler yapıyor.

“Bir an önce işimin başında olmak istiyorum” şeklinde açıklamalarda bulunan Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iş kadınlığına yavaş yavaş alıştığını gösterdi.

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Bir toplantıya giderken çektiği bir selfiesini insta hikaye kısmından paylaşan Şeyma fotoğrafın üzerine şunları yazdı: “Ay ay ben iş kadını oldum da toplantıdan toplantıya mı koşar oldum”


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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı

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