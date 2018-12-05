MAGAZİN

Şeyma Subaşı: Beni rahat bırakın

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.12.2018 10:32 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı ile 14 ay süren evliliğini bitirir bitirmez ABD'ye uçan Şeyma Subaşı, kızı Melisa ve arkadaşlarıyla tatiline devam ediyor. Subaşı kendisi hakkında yapılan yorumlara sosyal medyadan imalı bir paylaşımla yanıt verdi.

Şeyma Subaşı: Beni rahat bırakın

Geçtiğimiz hafta Acun Ilıcalı ile olan evliliklerini anlaşmalı olarak bitiren Şeyma Subaşı kızı Melisa ve arkadaş grubuyla çıktığı Miami tatilinden karelerini sosyal medyadan yayınladı.

Boşanmanın hemen ardından Subaşı'nın paylaşımları hakkında sosyal medyada pek çok yorum yapıldı. Subaşı gelen bu yorumlara göndermede bulundu.

Boşanmanın hemen ardından Subaşı'nın paylaşımları hakkında sosyal medyada pek çok yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar "Şeyma adeta boşanmayı kutluyor" derken, bazıları da "Boşanmak hiç etkilememiş" tarzında yorumlarda bulundu.

2247136_bd8a7cd3095220114318955564b1ce89_640x640

Subaşı gelen yorumlar sonrası Instagram hesabından yayınladığı kareye, "beni rahat bırakın" notunu yazdı.

Subaşı geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafta, "Yapabileceğine inandı ve yaptı" dövmesini göstermişti.


PARTNERBu kez bikini bile giymedi!Bu kez bikini bile giymedi!
'İğrençsin, çirkinsin, şişmansın yazıyorlar''İğrençsin, çirkinsin, şişmansın yazıyorlar'
Herkes şaşırdı! Aşk dedikodularından sonra...Herkes şaşırdı! Aşk dedikodularından sonra...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı boşanma

En Çok Okunan Haberler

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Polislerle ilgili önemli değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Polislerle ilgili önemli değişiklik

İzmir ve rakı tartışmasına Murat Bardakçı da dahil oldu

İzmir ve rakı tartışmasına Murat Bardakçı da dahil oldu

Abdullah Gül'ün danışmanı Ahmet Sever'in kitabına dava

Abdullah Gül'ün danışmanı Ahmet Sever'in kitabına dava

İlginizi Çekebilir

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

Demet Akalın'dan Okan Kurt paylaşımı

Demet Akalın'dan Okan Kurt paylaşımı

Şeyma Subaşı o fotoğrafını kaldırdı

Şeyma Subaşı o fotoğrafını kaldırdı

Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar! Yağmur Atacan ne iş yapıyor?

Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar! Yağmur Atacan ne iş yapıyor?

Okuyucu Yorumları 1 yorum
şeymaya talibim mutlu ederim 1604 lira maaşım var.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aleyna Tilki yine olay olmayı başardı: Kıro

Olay sözler: Çok kıro geliyor

Ozan Güven rolüne büründü

Ozan Güven rolüne büründü

Hatice'den İrem Derici'ye olay cevap: O sarkmış kalçayla...

Olay yanıt: O sarkmış kalçayla...

Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den bebek açıklaması

Müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu

Hazal Kaya sosyal medyaya ateş püskürdü; 'İnsanlar resmen birbirini kesiyor'

'İğrençsin, çirkinsin, şişmansın yazıyorlar'

Kasım ayına damga vuran magazin olayları

Herkes şaşırdı! Aşk dedikodularından sonra...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.