Şeyma Subaşı: Beni rahat bırakın

Geçtiğimiz hafta Acun Ilıcalı ile olan evliliklerini anlaşmalı olarak bitiren Şeyma Subaşı kızı Melisa ve arkadaş grubuyla çıktığı Miami tatilinden karelerini sosyal medyadan yayınladı.

Boşanmanın hemen ardından Subaşı'nın paylaşımları hakkında sosyal medyada pek çok yorum yapıldı. Subaşı gelen bu yorumlara göndermede bulundu.

Boşanmanın hemen ardından Subaşı'nın paylaşımları hakkında sosyal medyada pek çok yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar "Şeyma adeta boşanmayı kutluyor" derken, bazıları da "Boşanmak hiç etkilememiş" tarzında yorumlarda bulundu.

Subaşı gelen yorumlar sonrası Instagram hesabından yayınladığı kareye, "beni rahat bırakın" notunu yazdı.

Subaşı geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafta, "Yapabileceğine inandı ve yaptı" dövmesini göstermişti.



