Şeyma Subaşı'dan bornozlu poz

Acun Ilıcalı ile evliliğiyle gündeme gelen ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan Şeyma Subaşı, bornozlu fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Tatiline devam eden Şeyma Subaşı tatil paylaşımlarıyla takipçilerini kendinden mahrum bırakmıyor. Subaşı bornozlu paylaşımıyla ve doğal güzelliğiyle takipçilerinden tam not aldı. Subaşı'nın paylaşımını yoruma kapatması da gözlerden kaçmadı.

BAŞ AĞRISI AKIMINA UYDU

Sosyal medyanın ilginç trendlerinden bir tanesi olan elini başına koyarak gerçekleştirilen "Baş ağrısı" pozu akımına Şeyma Subaşı'da uydu. Subaşı'nın bornozlu fotoğrafında elini başına koyarak poz verdi.

