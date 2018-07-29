MAGAZİN

Şeyma Subaşı'dan bornozlu poz

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.07.2018 14:43 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlülerin de dahil olduğu baş ağrısı pozu akımına Şeyma Subaşı da katıldı. Şeyma Subaşı bornozuyla poz verdi

Şeyma Subaşı'dan bornozlu poz

Acun Ilıcalı ile evliliğiyle gündeme gelen ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan Şeyma Subaşı, bornozlu fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Tatiline devam eden Şeyma Subaşı tatil paylaşımlarıyla takipçilerini kendinden mahrum bırakmıyor. Subaşı bornozlu paylaşımıyla ve doğal güzelliğiyle takipçilerinden tam not aldı. Subaşı'nın paylaşımını yoruma kapatması da gözlerden kaçmadı.

--3638582

BAŞ AĞRISI AKIMINA UYDU

Sosyal medyanın ilginç trendlerinden bir tanesi olan elini başına koyarak gerçekleştirilen "Baş ağrısı" pozu akımına Şeyma Subaşı'da uydu. Subaşı'nın bornozlu fotoğrafında elini başına koyarak poz verdi.

PARTNERTürkiye'nin gizli mekanları! Tüyler ürpertici...Türkiye'nin gizli mekanları! Tüyler ürpertici...
Deniz Çakır ve Güvenç Dağüstün'ün eğlencesi karakolda bittiDeniz Çakır ve Güvenç Dağüstün'ün eğlencesi karakolda bitti
Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştıKenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Şeyma Subaşı bornoz

En Çok Okunan Haberler

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı

E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
arkadaş bu nasıl bir kadın ya herşeyi taklit her şeyi sonradan görme
Diğer Haberler
Deniz Çakır ve Güvenç Dağüstün'ün eğlencesi karakolda bitti

Deniz Çakır ve Güvenç Dağüstün'ün eğlencesi karakolda bitti

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu arasında sular durulmuyor

Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu arasında sular durulmuyor

Yasmin Erbil'in cesur paylaşımına yorum yağdı

Yasmin Erbil'in cesur paylaşımına yorum yağdı

Şükran Ovalı ve Caner Erkin gün sayıyor

Şükran Ovalı ve Caner Erkin gün sayıyor

Demet Özdemir: Bir kız vardı. Ufacık, tefecik bir kız

Demet Özdemir: Bir kız vardı. Ufacık, tefecik bir kız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.