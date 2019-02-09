Şeyma Subaşı'dan 'hırs' göndermeli paylaşım!

Şeyma Subaşı, Instagram hesabından hırs göndermeli bir fotoğraf yayınladı.

"HIRS GİDER YÜZ KIZARIR"

Şeyma Subaşı paylaşımına, "Hırsın ne demek olduğunu anlatan en güzel fotoğraf. Hırs adamın gözünü kör eder! Hırs gelir, göz kararır. Hırs gider yüz kızarır." notunu ekledi.

Şeyma Subaşı’nın yurtdışı seyahatlerinin yoğunluğu sebebiyle Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı anlaşarak kızları Melisa’nın velayetinin babası Acun Ilıcalı’ya verilmesi için mahkemeye başvurmuştu.

Mahkeme Melisa'nın velayetini Acun Ilıcalı'ya verdi. Konu hakkında açıklama yapan Şeyma Subaşı, "Melisa benimle kalacak" demişti. Subaşı, velayet tartışmalarının ardından duygusal bir paylaşımla kızına olan özlemini dile getirmişti.



