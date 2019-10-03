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Şeyma Subaşı’dan ikinci çocuk sinyali

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 17:09 | Son Güncelleme

TV 8'in patronu Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, ikinci çocuğu istediğini belirtti.

Şeyma Subaşı’dan ikinci çocuk sinyali

Acun Ilıcalı’dan 5 buçuk yaşında Melisa adından kızı olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı’dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Subaşı, kızı Melisa’yı paylaştığı fotoğrafın altına bir takipçiden gelen soru üzerine ikinci çocuk istediğini söyledi.

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“BİR TANE DAHA İSTİYORUM”

Subaşı bebek konusundaki gelen “Bir çocuğunu mu var”, sorusuna “Sanırım ben bir tane daha istiyorum” cevap verdi.

Şeyma Subaşı sık sık kızını bırakarak tatile gittiği için sosyal medyada eleştiri konusu oluyor. Melisa'nın velayeti de babası Acun Ilıcalı'da...

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