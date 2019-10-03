Şeyma Subaşı’dan ikinci çocuk sinyali

Acun Ilıcalı’dan 5 buçuk yaşında Melisa adından kızı olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı’dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Subaşı, kızı Melisa’yı paylaştığı fotoğrafın altına bir takipçiden gelen soru üzerine ikinci çocuk istediğini söyledi.

“BİR TANE DAHA İSTİYORUM”

Subaşı bebek konusundaki gelen “Bir çocuğunu mu var”, sorusuna “Sanırım ben bir tane daha istiyorum” cevap verdi.

Şeyma Subaşı sık sık kızını bırakarak tatile gittiği için sosyal medyada eleştiri konusu oluyor. Melisa'nın velayeti de babası Acun Ilıcalı'da...

