MAGAZİN

Şeyma Subaşı'dan manidar paylaşım! 'Bazen sadece...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.12.2018 09:36 | Son Güncelleme

Geride bırakmaya hazırlandığımız yıl içerisinde Acun Ilıcalı ile yaptığı evliliği sürpriz bir şekilde sonlandıran Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Şeyma Subaşı'dan manidar paylaşım! 'Bazen sadece...'

Yaşadığı ayrılık sonrasında gündelik hayatına geri dönen Şeyma Subaşı kısa bir süre öncesine kadar Londra’daydı… Yurda döner dönmez işinin başına geçen Şeyma Subaşı zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Attığı her mesaj takipçileri tarafından inceden inceye altında bir mesaj olup olmadığı şeklinde incelemeye tabi tutulan Subaşı son olarak yine ilginç satırlar paylaştı. Bir selfiesini takipçilerine ulaştıran Şeyma Subaşı bu karenin altına da; “Her zaman bir plana ihtiyacınız olmaz… Bazen sadece nefes almanız, güvenmeniz, bırakmanız ve ne olacağını görmeniz gerekir” notunu düştü.

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Aşk dedikodusu çok sinirlendirdiAşk dedikodusu çok sinirlendirdi
Hande Ataizi'nin yılbaşı alışverişi!Hande Ataizi'nin yılbaşı alışverişi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı instagram

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Chole Loughnan, Serdar Ortaç'tan boşanıyor mu? Açıkladı

Chole Loughnan, Serdar Ortaç'tan boşanıyor mu? Açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kıvanç Tatlıtuğ’dan özür diledi

"Köpeklerinin kulaklarını kestirdi" demişti! Yeni açıklama

Kıvılcım Ural'ın pasta isyanı

Pasta isyanı! Instagram'dan bombaladı

İlker Kaleli'den jet Ece Dizdar açıklaması

Aşk dedikodusu çok sinirlendirdi

Hande Ataizi'nin yılbaşı alışverişi!

Hande Ataizi'nin yılbaşı alışverişi!

Oğuzhan Koç'tan hayranlarına yeni single müjdesi!

Oğuzhan Koç'tan hayranlarına yeni single müjdesi!

MasterChef Türkiye şampiyonu Uğur Kardaş kimdir? MasterChef Uğur nerede çalıştı?

MasterChef Türkiye şampiyonu Uğur Kardaş kimdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.