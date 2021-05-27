Şeyma Subaşı'dan milyarder sevgilisiyle romantik paylaşım! "Hediyem ve geleceğim"

Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıklamış ve düğün davetiyesini paylaşmıştı. Evlilik hazırlığı yapan Subaşı, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile İspanya'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Ibiza'ya gitmişti.



Ibıza tatilinden sık sık sevgilisiyle çekilen romantik kareleri hayranlarının beğenisine sunan Subaşı'nın son paylaşımıyla da dikkat çekti.

"HEDİYEM VE GELECEĞİM"

Sevgilisiyle sarmaş dolaş bir fotoğrafını paylaşan Subaşı "Seni çok seviyorum hediyem ve geleceğim" notunu yazdı.

Subaşı'nın paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni aldı.



