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Şeyma Subaşı'dan milyarder sevgilisiyle romantik paylaşım! "Hediyem ve geleceğim"

27.05.2021 01:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, Ibıza'daki tatiline devam ediyor. Subaşı, sosyal medya hesabından sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Subaşı "Seni çok seviyorum hediyem ve geleceğim" notunu yazdı.

Şeyma Subaşı'dan milyarder sevgilisiyle romantik paylaşım! "Hediyem ve geleceğim"

Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıklamış ve düğün davetiyesini paylaşmıştı. Evlilik hazırlığı yapan Subaşı, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile İspanya'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Ibiza'ya gitmişti.

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Ibıza tatilinden sık sık sevgilisiyle çekilen romantik kareleri hayranlarının beğenisine sunan Subaşı'nın son paylaşımıyla da dikkat çekti.

"HEDİYEM VE GELECEĞİM"

Sevgilisiyle sarmaş dolaş bir fotoğrafını paylaşan Subaşı "Seni çok seviyorum hediyem ve geleceğim" notunu yazdı.

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Şeyma Subaşı'dan milyarder sevgilisine: Benim için daha çok çalışŞeyma Subaşı'dan milyarder sevgilisine: Benim için daha çok çalış

Subaşı'nın paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni aldı.


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Şeyma Subaşı
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