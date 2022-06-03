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Şeyma Subaşı'dan üstsüz pozlar! "Spontane ve içtenlikle yapmazsanız..."

03.06.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz aylarda ilişkisini bitiren Şeyma Subaşı yine üstsüz pozlarını paylaştı. Geçtiğimiz günlerde mikseri çalıştırmayı beceremeyince dalga konusu olan Subaşı paylaşımlarıyla yine gündeme geldi.

Şeyma Subaşı'dan üstsüz pozlar! "Spontane ve içtenlikle yapmazsanız..."

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı yine gündem oldu. Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz aylarda ilişkisini noktalayan ve Hakan Sabancı ile yakalanan Şeyma Subaşı üstsüz pozlarını paylaştı.

Şeyma Subaşı üstsüz pozlarını paylaşarak şunları yazdı:

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"Geçen aylarda fark ettiğim ve analiz ettiğim gibi, gerçek olmak seçebileceğiniz ya da olmaya zorlayabileceğiniz bir şey değil… Spontane ve içtenlikle yapmazsanız hiçbir şey yeterince gerçek hissettirmez. Yani gerçek görünmeye çalışmak gerçekliğe ihanettir… Asıl önemli olan gerçek gerçektir, sahte değil, gerçek nadirdir."

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Özel hayatındaki gelişmelerle sık sık gündem olan Subaşı geçtiğimiz günlerde kızı Melisa'yla mutfağa girerek kurabiye yapmaya çalışmıştı. Mikseri kullanmayınca sosyal medyada dalga konusu olmuştu.

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Şeyma Subaşı
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