Şeyma Subaşı'dan üstsüz yatak pozu!

Koronavirüs salgını nedeniyle İtalyan sevgilisi Senia ile birlikte evinde vakit geçiren Şeyma Subaşı, seyahat kısıtlamalarının kalkmasının ardından soluğu Çeşme Alaçatı'da almıştı. Sevgili Guido Senia'yı önceki gün İtalya'ya uğurlayan Subaşı, tatilini şimdi de Bodrum'da sürdürüyor.

Instagram'da 3,2 milyon takipçisi olan Subaşı, tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Şeyma Subaşı, bu sefer kaldığı otelde çektirdiği üstsüz pozunu Instagram hesabının hikayeler bölümünden "sarı kalp" emojisi ile paylaştı.





