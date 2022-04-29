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Şeyma Subaşı'dan yeni üstsüz poz

29.04.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı gerek paylaşımları gerek özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Aşk iddialarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı üstsüz pozunu paylaşarak dikkat çekmeyi yine başardı.

Şeyma Subaşı'dan yeni üstsüz poz

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile ayrılan Şeyma Subaşı'nın adı Hakan Sabancı ile anılırken yaptığı paylaşımlar da gündeme geliyor. Şeyma Subaşı bu iddialar devam ederken geçtiğimiz yıllarda yine aşk iddialarıyla anıldığı Mehmet Germiyanlıgil ile pozunu paylaştı.

İş insanı olduğu bilinen Mehmet Germiyanlıgil, bir dönem Acun Ilıcalı ile evlilik yaşayan Şeyma Subaşı ile yakın ilişki içinde. Aşk iddiaları yeniden gündemde olsa da ikili geçtiğimiz yıllarda da benzer pozlar vermiş ve arkadaş olduklarını söylemişti.

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Şeyma Subaşı bu pozla gündemdeyken üstsüz bir pozunu da paylaştı. Subaşı'nın çoğu takipçisi "Saçların harika" yorumu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
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